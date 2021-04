CoronaVirus Live Updates : देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,32,730 नए मामले, 2,263 की मौत

-कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई शहरों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी की खबरों के बीच शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है।

-उन्होंने ट्वीट किया, 'कोरोना वायरस के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं। भारत सरकार, यह जिम्मेदारी आप की है।'

Corona can cause a fall in oxygen level but it’s #OxygenShortage & lack of ICU beds which is causing many deaths.



GOI, this is on you.