  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. why meena kumari had six names unknown facts life story
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (16:04 IST)

माहजबीं से नाज तक... मीना कुमारी के 6 नाम और उनके पीछे की दिलचस्प दास्तान

Meena Kumari
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (16:07 IST)
google-news
भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी संजीदा अभिनय, दर्दभरी आँखों और अमर अदाकारी की बात करेगा, तब-तब एक नाम सबसे ऊपर उभरेगा—मीना कुमारी। अपनी हर फिल्म में दर्द को इस कदर जीवंत कर देने वाली इस अदाकारा को दुनिया भले ही 'ट्रेजडी क्वीन' के नाम से जानती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके निजी और पेशेवर जीवन में 6 अलग-अलग नाम जुड़े हुए थे?
 
माहजबीं के रूप में पैदा हुई एक छोटी बच्ची से लेकर शायरी की दुनिया में 'नाज' बनकर छा जाने तक, मीना कुमारी के ये 6 नाम उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों और रिश्तों की दास्तान बयान करते हैं।
 

1. माहजबीं: जब घर में गूंजी पहली किलकारी

1 अगस्त 1932 को मुंबई के एक मध्यमवर्गीय मुस्लिम परिवार में जब इस महान अभिनेत्री का जन्म हुआ, तो उनके पिता अलीबख्श और मां इकबाल बानो ने उनका नाम 'माहजबीं' रखा। 'माहजबीं' का अर्थ होता है—चांद जैसा चेहरे वाली। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह 'माहजबीं' आगे चलकर पूरे देश के दिलों पर राज करेगी।

2. चीनी: आंखों की मासूमियत से मिला प्यार का नाम

बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी-छोटी और मासूम हुआ करती थीं। एशियाई/चीनी लोगों की आंखें छोटी होने के कारण परिवार वाले उन्हें प्यार से 'चीनी' कहकर पुकारा करते थे। घर के आंगन में यह छोटा सा नाम उनकी बेफिक्र बचपन की यादों का हिस्सा बना रहा।
 

3. बेबी मीना: बाल कलाकार के रूप में कैमरे से पहला सामना

घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मीना कुमारी को महज़ चार साल की उम्र में ही कैमरे के सामने उतरना पड़ा। प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म 'लेदरफेस' (1939) से उन्होंने बतौर बाल कलाकार अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें स्क्रीन नेम दिया—'बेबी मीना'।
 

4. मीना कुमारी: वो नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया

जैसे-जैसे मीना कुमारी बड़ी हुईं, उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में पहचान बनानी शुरू की। 1946 में आई फिल्म 'बच्चों के खेल' में उन्हें आधिकारिक तौर पर नया नाम दिया गया—मीना कुमारी। आगे चलकर 'बैजू बावरा', 'साहिब बीवी और गुलाम', 'पाकीज़ा' और 'दिल एक मंदिर' जैसी कालजयी फिल्मों ने इस नाम को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया।
 

5. नाज: जब बहने लगा कलम से दर्द का दरिया

मीना कुमारी केवल एक महान अभिनेत्री ही नहीं थीं, बल्कि एक संवेदनशील शायरा और कवयित्री भी थीं। पर्दे पर जिस दर्द को वे आंखों से बयां करती थीं, उसे फुर्सत के लम्हों में पन्नों पर उकेर दिया करती थीं। शायरी की दुनिया में वे अपने मूल नाम के बजाय 'नाज' तख़ल्लुस (उपनाम) का इस्तेमाल करती थीं। उनकी लिखी ग़ज़लों और नज़्मों में उनकी ज़िंदगी का अकेलापन और मुकद्दर का दर्द साफ झलकता है।
 

6. मंजू: मोहब्बत और रिश्तों का निजी नाम

मीना कुमारी के जीवन में मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही का आगमन एक नया मोड़ लेकर आया। दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। कमाल अमरोही प्यार से मीना कुमारी को 'मंजू' कहकर बुलाया करते थे। यह नाम उनके निजी जीवन, मोहब्बत और उस रिश्ते का प्रतीक था जो जीवन भर सुर्खियों में रहा।
 
पर्दे पर लाखों चेहरे पर मुस्कान और आँखों में आँसू लाने वाली इस महान अदाकारा का व्यक्तिगत जीवन काफी उतार-चढ़ाव और अकेलेपन से भरा रहा। अत्यधिक शराब की लत और बीमारी के कारण 31 मार्च 1972 को महज़ 38 वर्ष की आयु में मीना कुमारी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजह

माहजबीं से नाज तक... मीना कुमारी के 6 नाम और उनके पीछे की दिलचस्प दास्तान

माहजबीं से नाज तक... मीना कुमारी के 6 नाम और उनके पीछे की दिलचस्प दास्तानभारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी संजीदा अभिनय, दर्दभरी आँखों और अमर अदाकारी की बात करेगा, तब-तब एक नाम सबसे ऊपर उभरेगा—मीना कुमारी। अपनी हर फिल्म में दर्द को इस कदर जीवंत कर देने वाली इस अदाकारा को दुनिया भले ही 'ट्रेजडी क्वीन' के नाम से जानती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके निजी और पेशेवर जीवन में 6 अलग-अलग नाम जुड़े हुए थे?

'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजह

'धुरंधर' में रणवीर सिंह को लेने का फैसला क्यों था बिल्कुल सही? ज्योति देशपांडे ने बताई वजहरणवीर सिंह ने 'धुरंधर' में हमजा का किरदार निभाकर इंडियन सिनेमा की सबसे चर्चित परफॉर्मेंस में से एक दी है। इस किरदार ने सिर्फ दर्शकों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि क्रिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री से भी खूब तारीफें बटोरीं। हमजा एक ऐसा किरदार बन गया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस रोल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रणवीर सिंह हर किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल देते हैं।

विक्की जैन ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस 'VJ Frames', पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ होंगे हीरो

विक्की जैन ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस 'VJ Frames', पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ होंगे हीरोभारतीय सिनेमा में एक और नए और महत्वाकांक्षी प्रोडक्शन हाउस की शानदार शुरुआत हो चुकी है। मशहूर बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर विक्की जैन ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपने नए प्रोडक्शन बैनर 'VJ Frames' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। विक्की जैन की इस पहली फिल्म में एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

पेपल लीक की वजह से मानुषी छिल्लर को दोबारा देना पड़ा था मेडिकल एंट्रेस एग्जाम, बयां किया दर्द

पेपल लीक की वजह से मानुषी छिल्लर को दोबारा देना पड़ा था मेडिकल एंट्रेस एग्जाम, बयां किया दर्दNEET पेपर लीक को लेकर हाल ही में छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया। देशभर में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के इस आंदोलन का कई सेलेब्स ने सपोर्ट किया। अब पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने छात्र जीवन के एक बेहद कठिन दौर को साझा किया है।

सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई', तस्वीरें शेयर कर बोले- 'संजू बाबा हम सबका बाबा है'

सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई', तस्वीरें शेयर कर बोले- 'संजू बाबा हम सबका बाबा है'हिंदी सिनेमा में दोस्ती और भाईचारे की मिसाल जब भी दी जाती है, तो सलमान खान और संजय दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। दशकों पुरानी इस अटूट दोस्ती का एक बेहद खूबसूरत और भावुक नजारा हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सलमान खान ने शुक्रवार देर रात संजय दत्त के साथ खास तस्वीरें शेयर की।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।