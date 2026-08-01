सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई', तस्वीरें शेयर कर बोले- 'संजू बाबा हम सबका बाबा है'

हिंदी सिनेमा में दोस्ती और भाईचारे की मिसाल जब भी दी जाती है, तो सलमान खान और संजय दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। दशकों पुरानी इस अटूट दोस्ती का एक बेहद खूबसूरत और भावुक नजारा हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला।

सलमान खान ने शुक्रवार देर रात संजय दत्त के साथ खास तस्वीरें शेयर की। इसमें दोनों एक-दूसरे को बड़े प्यार से गले लगाते दिख रहे हैं। इस पोस्ट में सलमान का नया हेयरस्टाइल और टोपी वाला लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल उनके द्वारा लिखे गए कैप्शन ने जीत लिया।

Babaaaa for ever baba aur baba ,baba hota hai. Sanju baba hai hum sab ka baba n Sanju baba now apne bacchon ka baba , mera bada bhai Sanjay Dutt, Allah,Bhagwan Jesus sab iss Aadhmi ko khush rakhain, I love you Baba. pic.twitter.com/chd2ZBdnFJ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 31, 2026

तस्वीरों को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, "बाबा फॉरएवर, बाबा और बाबा... बाबा होता है। संजू बाबा हम सब का बाबा है और अब अपने बच्चों का बाबा है। मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान, जीसस सब इस आदमी को खुश रखें, आई लव यू बाबा।"

सलमान के इस पोस्ट पर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने "ब्रोदर्स फॉर लाइफ" कमेंट किया, वहीं बेटी त्रिशाला दत्त ने भी ढेरों हार्ट इमोजी पोस्ट कर इस जोड़ी पर प्यार लुटाया।

30 साल पुराना भाईचारा: 'साजन' से हुई थी शुरुआत

सलमान खान और संजय दत्त का रिश्ता केवल रील लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी दोनों एक-दूसरे को भाइयों की तरह मानते हैं। संजय दत्त ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में इस बंधन के बारे में बात करते हुए कहा था, "सलमान मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं उससे कभी अलग महसूस नहीं कर सकता, वह मेरा परिवार है।"

दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा तहलका मचाया है। सलमान खान और संजय दत्त साजन, चल मेरे भाई, दस और ये है जलवा में साथ काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं छोटे पर्दे पर 'बिग बॉस 5' को एक साथ होस्टिंग कर दोनों ने नया इतिहास रचा था।