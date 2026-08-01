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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (13:10 IST)

सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई', तस्वीरें शेयर कर बोले- 'संजू बाबा हम सबका बाबा है'

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (13:12 IST)
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हिंदी सिनेमा में दोस्ती और भाईचारे की मिसाल जब भी दी जाती है, तो सलमान खान और संजय दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। दशकों पुरानी इस अटूट दोस्ती का एक बेहद खूबसूरत और भावुक नजारा हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। 
 
सलमान खान ने शुक्रवार देर रात संजय दत्त के साथ खास तस्वीरें शेयर की। इसमें दोनों एक-दूसरे को बड़े प्यार से गले लगाते दिख रहे हैं। इस पोस्ट में सलमान का नया हेयरस्टाइल और टोपी वाला लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल उनके द्वारा लिखे गए कैप्शन ने जीत लिया।  
 
तस्वीरों को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, "बाबा फॉरएवर, बाबा और बाबा... बाबा होता है। संजू बाबा हम सब का बाबा है और अब अपने बच्चों का बाबा है। मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान, जीसस सब इस आदमी को खुश रखें, आई लव यू बाबा।"
 
सलमान के इस पोस्ट पर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने "ब्रोदर्स फॉर लाइफ" कमेंट किया, वहीं बेटी त्रिशाला दत्त ने भी ढेरों हार्ट इमोजी पोस्ट कर इस जोड़ी पर प्यार लुटाया।  
30 साल पुराना भाईचारा: 'साजन' से हुई थी शुरुआत
सलमान खान और संजय दत्त का रिश्ता केवल रील लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी दोनों एक-दूसरे को भाइयों की तरह मानते हैं। संजय दत्त ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में इस बंधन के बारे में बात करते हुए कहा था, "सलमान मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं उससे कभी अलग महसूस नहीं कर सकता, वह मेरा परिवार है।"  
 
दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा तहलका मचाया है। सलमान खान और संजय दत्त साजन, चल मेरे भाई, दस और ये है जलवा में साथ काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं छोटे पर्दे पर 'बिग बॉस 5' को एक साथ होस्टिंग कर दोनों ने नया इतिहास रचा था।  
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