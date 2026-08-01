  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. manushi chhillar recalls aipmt 2015 paper leak amid neet row shares exam stress and burnout experience
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (14:06 IST)

पेपल लीक की वजह से मानुषी छिल्लर को दोबारा देना पड़ा था मेडिकल एंट्रेस एग्जाम, बयां किया दर्द

Manushi Chhillar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (14:09 IST)
google-news
NEET पेपर लीक को लेकर हाल ही में छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया। देशभर में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के इस आंदोलन का कई सेलेब्स ने सपोर्ट किया। अब पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने छात्र जीवन के एक बेहद कठिन दौर को साझा किया है। 
 
मानुषी छिल्लर ने सोहा अली खान के यूट्यूब टॉक शो 'ऑल अबाउट हर' में साल 2015 में हुए ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT) के पेपर लीक और उसके बाद दोबारा परीक्षा देने के अपने दर्दनाक अनुभव को खुलकर सामने रखा। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. अंजलि छाबरिया की मौजूदगी में हुए इस एपिसोड में प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव, बर्नआउट और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चर्चा हुई।
 
अच्छी रैंक के बाद अचानक परीक्षा रद्द 
बातचीत के दौरान जब सोहा अली खान ने मानुषी से उस दौर को याद करने को कहा, जब महीनों की कड़ी मेहनत और अच्छी रैंक हासिल करने के बावजूद उन्हें पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो मानुषी ने कहा कि यह समय उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक था।
 
मानुषी ने बताया, इसके दो पहलू हैं—एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव और दूसरा देश के लाखों छात्रों की कड़वी सच्चाई। मेरे माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं, इसलिए वे इस प्रक्रिया को समझते थे और मुझे मानसिक संबल मिला। लेकिन एक छात्र के रूप में यह बेहद कठिन था। मैंने खुद को साबित करने के लिए अपनी हर खुशी का त्याग कर दिया था। मैं एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, मुझे पेंटिंग पसंद थी, लेकिन मेडिकल परीक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने एक साल तक इन सब से दूरी बना ली थी।
 
मानुषी ने आगे बताया कि जब महीनों की अटूट मेहनत के बाद आपको अचानक यह मालूम चले कि आपको अगले 45 दिनों तक फिर से उसी चक्रव्यूह में रहना है, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आप सोचने लगते हैं कि आपके अंदर और कितनी ताकत बची है।
मानुषी ने इस बात को सहजता से स्वीकार किया कि वे भाग्यशाली थीं कि उनके पास एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। लेकिन उन्होंने अपने आसपास उन छात्रों के संघर्ष को देखा जो बेहद सीमित साधनों में तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया, "मेरी लड़ाई उन लाखों छात्रों की तुलना में कुछ भी नहीं थी जिन्हें मैंने कोचिंग सेंटरों में देखा। 
 
मानुषी ने कहा, कई छात्रों के माता-पिता ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर कर्ज लिया था ताकि बच्चे कोटा या अन्य शहरों में पढ़ सकें। वे बेहद छोटे और घुटन भरे पीजी कमरों में रहकर दिन-रात एक ही एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे थे। जब परीक्षा रद्द होती है, तो कई छात्रों के कमरों का किराया खत्म हो जाता है, लीज पूरी हो जाती है और उन्हें मजबूरी में अपने गांव या शहर लौटना पड़ता है। ऐसे में दोबारा उसी माहौल को बना पाना उनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है।"
 
परीक्षा के उस भारी-भरकम माहौल में खुद को अवसाद से बचाने के लिए मानुषी के माता-पिता की रणनीति बेहद कारगर साबित हुई। मानुषी ने साझा किया कि उनके माता-पिता ने एक नियम बनाया था—चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में एक घंटा शारीरिक गतिविधि (जैसे बास्केटबॉल खेलना या जिम जाना) अनिवार्य थी। इस एक घंटे ने उन्हें पढ़ाई के दबाव से बाहर निकलने, दुनिया से जुड़े रहने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद की।
 
मेडिकल कॉलेज का 'बर्नआउट' और करियर की नई दिशा
यह पूछे जाने पर कि क्या कभी ऐसा मोड़ आया जब उन्हें लगा कि डॉक्टरी उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है, मानुषी ने स्पष्ट किया कि यह कोई रातों-रात लिया गया फैसला नहीं था। उन्हें मेडिकल की पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद का सफर बेहद थका देने वाला था।
उन्होंने बताया, हमारे सीनियर्स मजाक में कहा करते थे कि मेडिकल कॉलेज में इंसान सिर्फ दो दिन खुश रहता है— पहला दिन जब उसका एडमिशन होता है और आखिरी दिन जब वह डिग्री लेकर निकलता है। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वह बर्नआउट था। हम सब सोचते थे कि एंट्रेंस क्लियर करना ही मंजिल है, लेकिन कॉलेज पहुँचकर अहसास हुआ कि असली पहाड़ तो अभी चढ़ना बाकी है।
 
गौरतलब है कि मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया। अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' (2022) से बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद वे 'द ग्रेट इंडियन फैमिली', 'बड़े मियां छोटे मियां' और 'ऑपरेशन वैलेंटाइन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई', तस्वीरें शेयर कर बोले- 'संजू बाबा हम सबका बाबा है'

पेपल लीक की वजह से मानुषी छिल्लर को दोबारा देना पड़ा था मेडिकल एंट्रेस एग्जाम, बयां किया दर्द

पेपल लीक की वजह से मानुषी छिल्लर को दोबारा देना पड़ा था मेडिकल एंट्रेस एग्जाम, बयां किया दर्दNEET पेपर लीक को लेकर हाल ही में छात्रों में भारी आक्रोश देखा गया। देशभर में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के इस आंदोलन का कई सेलेब्स ने सपोर्ट किया। अब पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने छात्र जीवन के एक बेहद कठिन दौर को साझा किया है।

सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई', तस्वीरें शेयर कर बोले- 'संजू बाबा हम सबका बाबा है'

सलमान खान ने संजय दत्त को बताया 'बड़ा भाई', तस्वीरें शेयर कर बोले- 'संजू बाबा हम सबका बाबा है'हिंदी सिनेमा में दोस्ती और भाईचारे की मिसाल जब भी दी जाती है, तो सलमान खान और संजय दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। दशकों पुरानी इस अटूट दोस्ती का एक बेहद खूबसूरत और भावुक नजारा हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सलमान खान ने शुक्रवार देर रात संजय दत्त के साथ खास तस्वीरें शेयर की।

इंजीनियर से बॉलीवुड स्टार तक: जानिए कैसे तापसी पन्नू बनीं इंडस्ट्री की सबसे दमदार आउटसाइडर एक्ट्रेस

इंजीनियर से बॉलीवुड स्टार तक: जानिए कैसे तापसी पन्नू बनीं इंडस्ट्री की सबसे दमदार आउटसाइडर एक्ट्रेसबॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू 1 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कंप्यूटर साइंस में इंजिनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुकी तापसी ने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। चश्मे बद्दूर में एक न्यूकमर से एक प्रमुख अभिनेत्री तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है।

पैदा होते ही अनाथालय छोड़ आए थे पिता, फिर कैसे बनीं मीना कुमारी बॉलीवुड की 'ट्रेजेडी क्वीन'?

पैदा होते ही अनाथालय छोड़ आए थे पिता, फिर कैसे बनीं मीना कुमारी बॉलीवुड की 'ट्रेजेडी क्वीन'?1 अगस्त 1932 का दिन था। मुंबई में एक क्लीनिक के बाहर मास्टर अली बक्श नाम के एक शख्स बड़ी बेसब्री से अपनी तीसरी औलाद के जन्म का इंतजार कर रहे थे। दो बेटियों के जन्म लेने के बाद वह इस बात की दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस बार बेटे का मुंह दिखा दे, तभी अंदर से बेटी होने की खबर आई तो वह माथा पकड़ कर बैठ गए।

IFFM 2026 में होगा दुलकर सलमान का सम्मान, गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर बढ़ाएंगे भारतीय सिनेमा की शान

IFFM 2026 में होगा दुलकर सलमान का सम्मान, गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर बढ़ाएंगे भारतीय सिनेमा की शानअभिनेता दुलकर सलमान को इस वर्ष इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) 2026 में समकालीन भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित सितारों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। भारत के बाहर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े वार्षिक उत्सवों में शुमार आईएफएफएम का आयोजन 13 से 23 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया जाएगा।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।