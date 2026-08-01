विक्की जैन ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस 'VJ Frames', पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ होंगे हीरो

भारतीय सिनेमा में एक और नए और महत्वाकांक्षी प्रोडक्शन हाउस की शानदार शुरुआत हो चुकी है। मशहूर बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर विक्की जैन ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपने नए प्रोडक्शन बैनर 'VJ Frames' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

इस नए बैनर का पहला प्रोजेक्ट ही इतना भव्य है कि इसने अभी से फैंस के बीच हलचल बढ़ा दी है। विक्की जैन की इस पहली फिल्म में एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा कर रहे हैं।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा में वर्सेटाइल एक्टर अभिषेक बनर्जी और मशहूर इंटरनेट पर्सनालिटी एल्विश यादव भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

एक बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी की शुरुआत

फिलहाल इस फिल्म का टाइटल तय नहीं किया गया है, लेकिन मेकर्स के मुताबिक यह एक महत्वाकांक्षी एक्शन फ्रेंचाइजी का पहला भाग होगा। 'VJ Frames' की योजना सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रोडक्शन हाउस आने वाले समय में अलग-अलग शैलियों में विविधतापूर्ण फिल्में बनाने की तैयारी में है।

फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए विक्की जैन ने कहा, सिनेमा ने मुझे हमेशा से प्रेरित किया है। VJ Frames के जरिए मेरी कोशिश ऐसी कहानियां पेश करने की है जो दर्शकों का मनोरंजन करें, उनसे जुड़ें और एक गहरी छाप छोड़ें। रेमो डिसूजा और इस शानदार स्टार कास्ट के साथ एक बड़े एक्शन फ्रेंचाइजी से इस सफर की शुरुआत करना इसे और भी खास बनाता है। यह तो बस शुरुआत है।

टाइगर और रेमो की जोड़ी का फिर दिखेगा जादू

निर्देशक रेमो डिसूजा भी इस नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि विक्की जैन के पास सिनेमा को लेकर एक बेहद स्पष्ट विजन और जुनून है। रेमो के मुताबिक, वे दर्शकों के लिए एक बेहद मनोरंजक, एक्शन से भरपूर और मजेदार अनुभव तैयार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

यह फिल्म टाइगर श्रॉफ और रेमो डिसूजा का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले दोनों ने साल 2016 में आई सुपरहीरो एक्शन फिल्म 'अ फ्लाइंग जट्ट' में साथ काम किया था। ऐसे में सालों बाद इस जोड़ी का फिर से साथ आना एक्शन प्रेमियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।