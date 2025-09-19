शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (10:57 IST)

जब एक सुपरस्टार ने मुहूर्त के दिन ईशा कोप्पिकर को निकलवा दिया था फिल्म से

Isha Koppikar
बॉलीवुड इंडस्ट्री में 'खल्लास गर्ल' नाम से मशहूर ईशा कोप्पिकर 19 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ईशा ने हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। भले ही अब ईशा फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। 
 
बीते दिनों ईशा कोप्पिकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें फिल्में क्यों नहीं मिल रही है। एक्ट्रेस ने कहा था कि भाई-भतीजावाद के कारण उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। ईशा ने कहा था कि वह भाई-भतीजावाद का शिकार हुई हैं और एक बार एक अभिनेता के इशारे पर एक फिल्म से उन्हें मनमाने ढंग से निकाला भी गया गया था, जो अब एक सुपरस्टार है। 
 
ईशा ने बताया था कि जब वह फिल्म के मुहूर्त के लिए जा रही थी तब उन्हें पता चला कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। ईशा ने इंटरव्यू में कहा था, कई बार मुझे फिल्मों में लिया जाने वाला था, लेकिन तभी किसी के पिता या मां का फोन आता था और वह रोल उनकी बेटी को मिल जाता था।
 
उन्होंने कहा था, अगर कोई किसी के साथ है और नायिका कलाकार की सहेली या प्रेमिका है, तो उसे ही यह भूमिका मिलेगी। यह सब मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा भी समय था, जब उन्हें यह भी सूचित भी नहीं किया जाता था कि वह अब फिल्म में नहीं हैं। 
 
ईशा ने कहा था, मैं मुहूर्त के लिए जाने वाली थी। मैं स्टार के बारे में बात नहीं करूंगी। वह आज एक सुपरस्टार है। मुझे कारण पता है लेकिन मुझे बदलने के निर्णय का कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।
 
बता दें कि ईशा ने राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर ड्रामा 'कंपनी' के गाने खल्लास में एक स्पेशल नंबर के साथ बॉलीवुड में प्रसिद्धि पाई। इसके बाद वह संजय गुप्ता की कांटे में 'इश्क समुंदर' गाने में नजर आईं। इससे पहले उन्होंने कई तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया था। 
आशिकी गर्ल का करियर भयानक एक्सीडेंट ने कर दिया बर्बाद, अनु अग्रवाल का Then and Now लुक देख चौंक जाएंगे

आशिकी गर्ल का करियर भयानक एक्सीडेंट ने कर दिया बर्बाद, अनु अग्रवाल का Then and Now लुक देख चौंक जाएंगेसाल 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'आशिकी' से अनु अग्रवाल रातों-रात स्टार बनकर सामने आई थीं। पहली ही फिल्म के बाद अनु अग्रवाल की फैंस के बीच ऐसा क्रेज हो गया कि सैकड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घर के बाहर खड़े रहते थे।

राइज एंड फॉल : धनश्री वर्मा संग फ्लर्ट कर रहे पवन सिंह, फिगर के बाद स्माइल की तारीफ की

राइज एंड फॉल : धनश्री वर्मा संग फ्लर्ट कर रहे पवन सिंह, फिगर के बाद स्माइल की तारीफ कीअशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों छाया हुआ है। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। हाल ही में शो पवन सिंह अपनी पहली पत्नी के सुसाइड के बारे में बात करते नजर आए थे।

क्या विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स ने अपने बजट से दोगुनी कीमत में लॉक की ओटीटी डील?

क्या विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स ने अपने बजट से दोगुनी कीमत में लॉक की ओटीटी डील?विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे इंडियन सिनेमा की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इस फिल्म की कहानी आज और बीते कल के बीच में सफर करती है, जिसमें 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की दिल दहला देने वाली सच्चाई की झलक दिखाई गई है।

तू मेरी पूरी कहानी का ट्रेलर रिलीज, सुहरिता दास ने महेश भट्ट के साथ मिलकर लिखी नई मोहब्बत की दास्तान

तू मेरी पूरी कहानी का ट्रेलर रिलीज, सुहरिता दास ने महेश भट्ट के साथ मिलकर लिखी नई मोहब्बत की दास्तानमशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट, जिन्होंने आशिकी जैसी हिट फिल्में दी हैं, अब अपनी शिष्या सुहरिता दास के साथ एक नई लव स्टोरी लेकर आए हैं। उनकी फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। यह फिल्म आशिकी 2 के बाद की कहानी जैसी मानी जा रही है।

Bigg Boss 19 : कैप्टेंसी टास्क में हुआ हंगामा, अभिषेक बजाज हुए अग्रेसिव, आवेज दरबार को मारा धक्का

Bigg Boss 19 : कैप्टेंसी टास्क में हुआ हंगामा, अभिषेक बजाज हुए अग्रेसिव, आवेज दरबार को मारा धक्कारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच बहसबाजी से लेकर हाथापाई तक देखने को मिल रही है। इन दिनों घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है। इस टास्क में घर को नया कैप्टन तो मिल गया लेकिन इससे पहले खूब हंगामा भी हुआ।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
