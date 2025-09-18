गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (13:07 IST)

यो यो हनी सिंह पर मखना गाने में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने का लगा था आरोप, 6 साल बाद रद्द हुई एफआईआर

FIR against Honey Singh quashed
बॉलीवुड के फेमस रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। हनी सिंह को अपने गानों की वजह से कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। सनी सिंह के गाने 'मखना' को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इस गाने को सक्सेस तो ‍मिली थी़, लेकिन हनी सिंह एक लीगल मैटर में फंस गए थे। 
 
पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने यो यो हनी सिंह के साल 2018 में रिलीज हुए गाने 'मखना' में महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। 
 
मोहाली के मटौर थाने में हनी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (अश्लील कृत्य), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (अश्लील सामग्री प्रकाशन) और अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
 
अब इस मामले में हनी सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय लोक अदालत ने यो यो हनी सिंह उर्फ हरदेश सिंह औलख के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत में बयान दर्ज करवाते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें इस केस को रद करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
 
पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दलील दी कि सेंसर बोर्ड ने 27 दिसंबर 2018 को ही गाने को मंजूरी दे दी थी और इस मामले में किसी विशिष्ट महिला को प्रत्यक्ष तौर पर पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रोसिडिंग अफसर अनीश गोयल ने फाइल की गहन समीक्षा की और शिकायतकर्ताओं की सहमति को ध्यान में रखते हुए पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
 
इस फैसले के साथ यो यो हनी सिंह के खिलाफ 6 साल पुरानी कानूनी लड़ाई पर पूर्ण विराम लग गया है। इसे लेकर अभी तक हनी सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया है। 
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बड़ा अपडेट आया सामने, फिल्म से कटा दीपिका पादुकोण का पत्ता

कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बड़ा अपडेट आया सामने, फिल्म से कटा दीपिका पादुकोण का पत्तानिर्देशक नाग अश्विन की साल 2024 में रिलीज फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आए थे। माइथोलॉसी और साइंस फिक्शन मिक्स इस फिल्म के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

तलाक और ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या की लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री, 24 साल की इस एक्ट्रेस संग जुड़ा नाम

तलाक और ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या की लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री, 24 साल की इस एक्ट्रेस संग जुड़ा नामभारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक के एक महीने बाद ही हार्दिक की लाइफ में नए प्यार की एंट्री हो गई थी। वह ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे थे।

बचपन से अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं शबाना आजमी, पहली फिल्म के लिए ही हासिल किया अवॉर्ड

बचपन से अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं शबाना आजमी, पहली फिल्म के लिए ही हासिल किया अवॉर्डबॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी 75 वर्ष की हो गई हैं। 18 सितंबर 1950 को जन्मीं शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी मशहूर शायर और गीतकार थे जबकि मां शौकत आजमी रंगमंच की जानी-मानी अभिनेत्री थीं। शबाना ने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर कालेज से पूरी की और इसके बाद उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया।

सलमान खान की वांटेड के 16 साल पूरे, बॉलीवुड के एक्शन का हाई-ऑक्टेन मेकओवर

सलमान खान की वांटेड के 16 साल पूरे, बॉलीवुड के एक्शन का हाई-ऑक्टेन मेकओवर16 साल पहले, जब सलमान खान ने कहा, 'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता', उन्होंने न केवल एक साहसिक बयान दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर दर्शकों को रोमांचित और मनोरंजन करने का अपना वादा भी पूरा किया। इस साल 'वांटेड' अपनी 16वीं वर्षगांठ मना रहा है।

शबाना आज़मी की टॉप 10 फिल्में और क्यों मानी जाती हैं भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्री?

शबाना आज़मी की टॉप 10 फिल्में और क्यों मानी जाती हैं भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्री?शबाना आज़मी भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में हैं जिन्होंने अपने गहरे और सशक्त अभिनय से फिल्मों को नई दिशा दी। उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है। अंकुर, अर्थ, मंडी, गॉडमदर और नीरजा जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी मिसाल माने जाते हैं। जानिए क्यों शबाना आज़मी को भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्री माना जाता है और उनकी टॉप 10 फिल्मों की पूरी सूची।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
