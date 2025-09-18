गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 promo abhishek bajaj physical fight with awez darbar amaal mallik
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (14:51 IST)

Bigg Boss 19 : कैप्टेंसी टास्क में हुआ हंगामा, अभिषेक बजाज हुए अग्रेसिव, आवेज दरबार को मारा धक्का

Bigg Boss 19 Updates
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच बहसबाजी से लेकर हाथापाई तक देखने को मिल रही है। इन दिनों घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है। इस टास्क में घर को नया कैप्टन तो मिल गया लेकिन इससे पहले खूब हंगामा भी हुआ। 
 
कैप्टेंसी टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच एक बार फिर धक्का-मुक्की और फिजिकल फाइट हुई। हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है, जिसमें दो दोस्तों के बीच लड़ाई होती दिख रही है। घर का कैप्टन बनने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। टास्क के दौरान अभिषेक बजाज और अवेज दरबार के बीच पहले तीखी बहस होती है फिर दोनों फिजीकल हो जाते हैं। अभिषेक आवेज को उठाकर धक्का मारते हैं, उन्हें उठाकर फेंकते है। 
 
अभिषेक के आक्रामक व्यवहार ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं टास्क के संचालक अमाल मलिक ये सब देख नाराज हो जाते हैं। वो आवेज और अभिषेक को अलग करते हैं। इसके बाद अभिषेक आवेज से ही भिड़ जाते हैं। अमाल गुस्से में अभिषेक से कहते हैं, मैं कहूंगा रुक तो तू रुकेगा। तू सबको उठा-उठाकर फेंक रहा है। 
 
हालांकि तमाम विवादों के बाद अभिषेक बजाज घर के नए कैप्टन बन गए है। अब यह देखना होगा की अभिषेक के ऐसे एग्रेसिव व्यवहार को लेकर वीकेंड का वार पर सलमान खान उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। अभिषेक का इससे पहले शहबाज बदेशा और अशनूर संग भी पंगा हो चुका है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
तू मेरी पूरी कहानी का ट्रेलर रिलीज, सुहरिता दास ने महेश भट्ट के साथ मिलकर लिखी नई मोहब्बत की दास्तान

क्या विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स ने अपने बजट से दोगुनी कीमत में लॉक की ओटीटी डील?

क्या विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स ने अपने बजट से दोगुनी कीमत में लॉक की ओटीटी डील?विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे इंडियन सिनेमा की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इस फिल्म की कहानी आज और बीते कल के बीच में सफर करती है, जिसमें 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की दिल दहला देने वाली सच्चाई की झलक दिखाई गई है।

तू मेरी पूरी कहानी का ट्रेलर रिलीज, सुहरिता दास ने महेश भट्ट के साथ मिलकर लिखी नई मोहब्बत की दास्तान

तू मेरी पूरी कहानी का ट्रेलर रिलीज, सुहरिता दास ने महेश भट्ट के साथ मिलकर लिखी नई मोहब्बत की दास्तानमशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट, जिन्होंने आशिकी जैसी हिट फिल्में दी हैं, अब अपनी शिष्या सुहरिता दास के साथ एक नई लव स्टोरी लेकर आए हैं। उनकी फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। यह फिल्म आशिकी 2 के बाद की कहानी जैसी मानी जा रही है।

Bigg Boss 19 : कैप्टेंसी टास्क में हुआ हंगामा, अभिषेक बजाज हुए अग्रेसिव, आवेज दरबार को मारा धक्का

Bigg Boss 19 : कैप्टेंसी टास्क में हुआ हंगामा, अभिषेक बजाज हुए अग्रेसिव, आवेज दरबार को मारा धक्कारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच बहसबाजी से लेकर हाथापाई तक देखने को मिल रही है। इन दिनों घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है। इस टास्क में घर को नया कैप्टन तो मिल गया लेकिन इससे पहले खूब हंगामा भी हुआ।

यो यो हनी सिंह पर मखना गाने में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने का लगा था आरोप, 6 साल बाद रद्द हुई एफआईआर

यो यो हनी सिंह पर मखना गाने में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने का लगा था आरोप, 6 साल बाद रद्द हुई एफआईआरबॉलीवुड के फेमस रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। हनी सिंह को अपने गानों की वजह से कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। सनी सिंह के गाने 'मखना' को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इस गाने को सक्सेस तो ‍मिली थी़, लेकिन हनी सिंह एक लीगल मैटर में फंस गए थे।

कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बड़ा अपडेट आया सामने, फिल्म से कटा दीपिका पादुकोण का पत्ता

कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बड़ा अपडेट आया सामने, फिल्म से कटा दीपिका पादुकोण का पत्तानिर्देशक नाग अश्विन की साल 2024 में रिलीज फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आए थे। माइथोलॉसी और साइंस फिक्शन मिक्स इस फिल्म के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com