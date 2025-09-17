बुधवार, 17 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Homebound movie trailer ishaan khatter vishal jethwa fight caste and religion politics
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (17:42 IST)

ईशान खट्टर-विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड का ट्रेलर रिलीज, भेदभाव और मुश्किलों का सामना करते पहचान बनाने निकले दो दोस्त

Movie Homebound Trailer
कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना पाने के बाद नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' अब भारत के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर नजर आने वाले हैं। वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 
 
फिल्म का ट्रेलर काफी इमोशनल है। फिल्म असल जिंदगी से प्रेरित दो दोस्तों चंदन कुमार (विशाल जेठवा) और मोहम्मद शोएब (ईशान खट्टर) की कहानी है। दोनों ही समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं और पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। वे इसके लिए दिन-रात जी-तोड़ मेहनत भी करते हैं। 
 
उन्हें धर्म और जाति के नाम पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चंदन और शोएब चाहते हैं कि उनका भी सीमेंट की छत वाला घर हो, पैसा हो और लोग उन्हें साथ बैठाएं, सलाम ठोके। तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने किले दोनों दोस्तों की कहानी बेहद इमोशनल है। 
 
'होमबाउंड' कश्मीरी लेखक बशारत पीर के 'द न्यू यॉर्क टाइम्स' में लिखे गए एक आर्टिकल पर आधारित है। यह आर्टिकल साल 2020 में कोविड के शुरुआती दिनों में सड़क किनारे बैठे दो दोस्तों की एक तस्वीर पर आधारित था। हालांकि, 'होमबाउंड' के ट्रेलर में कोविड या लॉकडाउन का ज़िक्र नहीं है। 
 
इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। 'होमबाउंड' कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री थी। फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ही इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवॉर्ड भी मिला था। फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी धूम मचाई थी। अब 'होमबाउंड' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिल्म फेस्टिवल में धमाका मचाने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी मणिपुरी फिल्म बूंग

फिल्म फेस्टिवल में धमाका मचाने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी मणिपुरी फिल्म बूंगभारत का सबसे बड़ा और प्रीमियम सिनेमा एग्ज़िबिटर PVR INOX, अब एक खास कदम उठाने जा रहा है। दरअसल यह 19 सितंबर 2025 को मणिपुरी फिल्म 'बूंग' को भारत के चुनिंदा शहरों और सिनेमाघरों में रिलीज करने वाला है। इस फिल्म का डायरेक्शन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है।

आमिर खान हो पसंद नहीं आई दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की स्क्रिप्ट, होल्ड पर गई फिल्म!

आमिर खान हो पसंद नहीं आई दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की स्क्रिप्ट, होल्ड पर गई फिल्म!फेमस निर्देशक राजकुमार हिरानी इन दिनों भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की बायोपिक को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी सुपरस्टार आमिर खान के साथ बनाने वाले हैं। आमिर खान जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे।

स्टार प्लस लेकर आ रहा नया शो 'माना के हम यार नहीं', दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्विस्ट

स्टार प्लस लेकर आ रहा नया शो 'माना के हम यार नहीं', दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्विस्टस्टार प्लस अपने दर्शकों के लिए नए शो 'माना के हम यार नहीं' के साथ एक नई और ताज़ा कहानी लेकर आ रहा है। इस शो में मंजीत मक्कड़, कृष्णा का रोल निभा रहे हैं, दिव्या पाटिल शो में खुशी का रोल निभाते नजर आने वाली हैं। शो में दोनों की ज़िंदगियाँ एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन किस्मत उन्हें मिलवा देती है।

कपड़ों से लेकर रिश्तों तक किया गया ट्रोल, मलाइका अरोड़ा ने बताया कैसे करती हैं आलोचनाओं का सामना

कपड़ों से लेकर रिश्तों तक किया गया ट्रोल, मलाइका अरोड़ा ने बताया कैसे करती हैं आलोचनाओं का सामनामलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस मे से एक हैं। 51 साल की मलाइका अपनी फिटनेस से कई एक्ट्रेस को मात देती हैं। मलाइका अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती है। मलाइका अरोड़ा अपने रिलेशनशिप और फैशन के मुद्दों पर खुलकर राय रखती हैं। इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है।

अनुराग कश्यप बोले- निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं, जानिए क्यों लगे फिल्म को 10 साल

अनुराग कश्यप बोले- निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं, जानिए क्यों लगे फिल्म को 10 सालअनुराग कश्यप की नई फिल्म निशानची इस वीकेंड रिलीज हो रही है और इसमें ऐश्वर्य ठाकरे कर रहे हैं डेब्यू। IMDb को दिए इंटरव्यू में कश्यप ने खुलासा किया कि उन्होंने यह फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू करने के लिए बनाई। फिल्म को पूरा होने में 10 साल लगे क्योंकि स्क्रिप्ट से समझौता किए बिना सही स्टूडियो और कलाकार ढूंढना चुनौती थी। ठाकरे की प्रतिभा से प्रभावित कश्यप का मानना है कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा को श्रद्धांजलि है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com