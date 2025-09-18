गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hardik pandya rumored girlfriend mahieka sharma who is details
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (11:53 IST)

तलाक और ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या की लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री, 24 साल की इस एक्ट्रेस संग जुड़ा नाम

Hardik Pandya new girlfriend
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक के एक महीने बाद ही हार्दिक की लाइफ में नए प्यार की एंट्री हो गई थी। वह ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे थे। 
 
जैस्मिन वालिया अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को चीयर करते दिखती थीं। लेकिन बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी वायरल हुई। दोनों ने सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब जैस्मिन से अलग होने के बाद हार्दिक की लाइफ में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। 
 
खबरों के अनुसार हार्दिक पांड्या अब एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। दोनों की डेटिंग की चर्चा जोरों-शोरों से हो रही है। हालांकि हार्दिक और माहिका ने अपने अफेयर की खबरों को कंफर्म नहीं किया है। 
 
कौन हैं माहिका शर्मा 
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड की उम्र 24 साल है। वह दिल्ली की रहने वाली हैं। माहिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वह कई नेशनल और इंटरनेशनल फैशन शो में अपनी मॉडलिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं। 
 
मॉडिलिंग के साथ-साथ माहिका शर्मा ने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ अजमाया है। वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं। माहिका कई फिल्मों में छोटे रोल भी कर चुकी हैं। वह कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। 
 
माहिका शर्मा को हाल ही में एशिया कप 2025 के दुबई में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान स्टेडियम में स्पॉट किया गया था। इसके बाद से ही हार्दिक पांड्या और माहिका की नजदिकियों की खबरें तेज हो गई है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बचपन से अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं शबाना आजमी, पहली फिल्म के लिए ही हासिल किया अवॉर्ड

बचपन से अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं शबाना आजमी, पहली फिल्म के लिए ही हासिल किया अवॉर्डबॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी 75 वर्ष की हो गई हैं। 18 सितंबर 1950 को जन्मीं शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी मशहूर शायर और गीतकार थे जबकि मां शौकत आजमी रंगमंच की जानी-मानी अभिनेत्री थीं। शबाना ने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर कालेज से पूरी की और इसके बाद उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया।

सलमान खान की वांटेड के 16 साल पूरे, बॉलीवुड के एक्शन का हाई-ऑक्टेन मेकओवर

सलमान खान की वांटेड के 16 साल पूरे, बॉलीवुड के एक्शन का हाई-ऑक्टेन मेकओवर16 साल पहले, जब सलमान खान ने कहा, 'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता', उन्होंने न केवल एक साहसिक बयान दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर दर्शकों को रोमांचित और मनोरंजन करने का अपना वादा भी पूरा किया। इस साल 'वांटेड' अपनी 16वीं वर्षगांठ मना रहा है।

शबाना आज़मी की टॉप 10 फिल्में और क्यों मानी जाती हैं भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्री?

शबाना आज़मी की टॉप 10 फिल्में और क्यों मानी जाती हैं भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्री?शबाना आज़मी भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में हैं जिन्होंने अपने गहरे और सशक्त अभिनय से फिल्मों को नई दिशा दी। उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है। अंकुर, अर्थ, मंडी, गॉडमदर और नीरजा जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी मिसाल माने जाते हैं। जानिए क्यों शबाना आज़मी को भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्री माना जाता है और उनकी टॉप 10 फिल्मों की पूरी सूची।

ईशान खट्टर-विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड का ट्रेलर रिलीज, भेदभाव और मुश्किलों का सामना करते पहचान बनाने निकले दो दोस्त

ईशान खट्टर-विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड का ट्रेलर रिलीज, भेदभाव और मुश्किलों का सामना करते पहचान बनाने निकले दो दोस्तकई फिल्म फेस्टिवल में सराहना पाने के बाद नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' अब भारत के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर नजर आने वाले हैं। वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

फिल्म फेस्टिवल में धमाका मचाने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी मणिपुरी फिल्म बूंग

फिल्म फेस्टिवल में धमाका मचाने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी मणिपुरी फिल्म बूंगभारत का सबसे बड़ा और प्रीमियम सिनेमा एग्ज़िबिटर PVR INOX, अब एक खास कदम उठाने जा रहा है। दरअसल यह 19 सितंबर 2025 को मणिपुरी फिल्म 'बूंग' को भारत के चुनिंदा शहरों और सिनेमाघरों में रिलीज करने वाला है। इस फिल्म का डायरेक्शन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com