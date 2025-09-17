बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (16:21 IST)

आमिर खान हो पसंद नहीं आई दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की स्क्रिप्ट, होल्ड पर गई फिल्म!

Aamir Khan
फेमस निर्देशक राजकुमार हिरानी इन दिनों भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की बायोपिक को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी सुपरस्टार आमिर खान के साथ बनाने वाले हैं। आमिर खान जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे। 
 
लेकिन अब खबर आ रही है कि आमिर खान ने इस फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। खबरों के अनुसार आमिर खान को इस बायोपिक फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है। उन्होंने निर्देशक को दोबारा स्क्रिप्ट लिखने की हिदायत दी है। 
 
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर खान ने राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी से दादा साहेब फाल्के की स्क्रिप्ट सुनी। उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए सूटेबल एलिमेंट्स नहीं हैं। उन्हें उम्मीद थी कि राजू और अभिजात हमेशा की तरह हंसी, इमोशंस और ड्रामा को मिक्स करेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट में कॉमेडी की कमी थी, जिससे आमिर के मन में शक पैदा हुआ और उन्होंने राजू से इसे दोबारा लिखने के लिए कहा।
 
खबरों के अनुसार आमिर खान के रिएक्शन से राजकुमार और अभिजात काफी हैरान थे और अब अपने अगले स्टेप्स के बारे में सोच रहे हैं। फिल्म इसी साल अक्टूबर में शुरू होने वाली थी। लेकिन अब चीजें रुक गई हैं और आमिर खुद दूसरी स्क्रिप्ट्स पर जुट गए हैं। वो फिलहाल इंडस्ट्री के सभी लोगों से कहानी सुन रहे हैं।
स्टार प्लस लेकर आ रहा नया शो 'माना के हम यार नहीं', दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्विस्ट

स्टार प्लस लेकर आ रहा नया शो 'माना के हम यार नहीं', दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्विस्टस्टार प्लस अपने दर्शकों के लिए नए शो 'माना के हम यार नहीं' के साथ एक नई और ताज़ा कहानी लेकर आ रहा है। इस शो में मंजीत मक्कड़, कृष्णा का रोल निभा रहे हैं, दिव्या पाटिल शो में खुशी का रोल निभाते नजर आने वाली हैं। शो में दोनों की ज़िंदगियाँ एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन किस्मत उन्हें मिलवा देती है।

कपड़ों से लेकर रिश्तों तक किया गया ट्रोल, मलाइका अरोड़ा ने बताया कैसे करती हैं आलोचनाओं का सामना

कपड़ों से लेकर रिश्तों तक किया गया ट्रोल, मलाइका अरोड़ा ने बताया कैसे करती हैं आलोचनाओं का सामनामलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस मे से एक हैं। 51 साल की मलाइका अपनी फिटनेस से कई एक्ट्रेस को मात देती हैं। मलाइका अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती है। मलाइका अरोड़ा अपने रिलेशनशिप और फैशन के मुद्दों पर खुलकर राय रखती हैं। इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है।

अनुराग कश्यप बोले- निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं, जानिए क्यों लगे फिल्म को 10 साल

अनुराग कश्यप बोले- निशानची बनाई ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू कर सकूं, जानिए क्यों लगे फिल्म को 10 सालअनुराग कश्यप की नई फिल्म निशानची इस वीकेंड रिलीज हो रही है और इसमें ऐश्वर्य ठाकरे कर रहे हैं डेब्यू। IMDb को दिए इंटरव्यू में कश्यप ने खुलासा किया कि उन्होंने यह फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को अनडू करने के लिए बनाई। फिल्म को पूरा होने में 10 साल लगे क्योंकि स्क्रिप्ट से समझौता किए बिना सही स्टूडियो और कलाकार ढूंढना चुनौती थी। ठाकरे की प्रतिभा से प्रभावित कश्यप का मानना है कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा को श्रद्धांजलि है।

शादीशुदा एक्टर संग चला था प्रियंका चोपड़ा का अफेयर! प्रह्लाद कक्कड़ ने किया एक्ट्रेस की लाइफ को लेकर शॉकिंग खुलासा

शादीशुदा एक्टर संग चला था प्रियंका चोपड़ा का अफेयर! प्रह्लाद कक्कड़ ने किया एक्ट्रेस की लाइफ को लेकर शॉकिंग खुलासाबॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। प्रियंका फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। निक जोनास संग शादी से पहले प्रियंका का नाम कई एक्‍टर्स संग जुड़ा था। हाल ही में फेमस एड गुरु प्रह्लाद कक्कड़ ने प्रियंका चोपड़ा की लव लाइफ को लेकर खुलासा किया है।

एक बार फिर कैंसर की चपेट में आईं नफीसा अली, बोलीं- मुझे जिंदगी से मोहब्बत है...

एक बार फिर कैंसर की चपेट में आईं नफीसा अली, बोलीं- मुझे जिंदगी से मोहब्बत है...लाइफ इन ए मेट्रो और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस नफीसा अली इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। नफीसा एक बार फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई हैं। उन्हें 2018 में पेरिटोनियल कैंसर हुआ था और 2019 में वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
