बुधवार, 17 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. akshaye khanna dhurandhar box office vastu shanti havan
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (14:48 IST)

अक्षय खन्ना ने आलीशान बंगले में कराया वास्तु शांति हवन, धुरंधर की रिकॉर्ड कमाई के बीच भी वे हैं लाइमलाइट से दूर

akshaye khanna dhurandhar box office vastu shanti havan
साल 2025 अक्षय खन्ना के करियर के लिए बेहद खास साबित हुआ है। इस साल उन्होंने बिना किसी आक्रामक प्रमोशन और पब्लिक अपीयरेंस के, सिर्फ अपनी अदाकारी के दम पर दर्शकों और आलोचकों का दिल जीता। साल की शुरुआत में फिल्म ‘छावा’ में औरंगजेब के किरदार ने उन्हें गंभीर और सशक्त अभिनेता के रूप में फिर से स्थापित किया। उनकी आंखों की गहराई और शांत लेकिन असरदार अभिनय लंबे समय तक चर्चा में रहा।
 
दिसंबर आते-आते रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत के रोल ने मानो इतिहास रच दिया। कम संवादों में डर पैदा करना और हर सीन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, यही अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी।
 
‘धुरंधर’ में विलेन बनकर लूट ली पूरी लाइमलाइट
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का इंटेंस लुक, सधी हुई डायलॉग डिलीवरी और खामोशी में छिपा खौफ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिल्म के कई सीन क्लिप्स और रील्स के जरिए चर्चा में हैं, जहां फैंस उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत स्तंभ बता रहे हैं।
 
बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और भारत में ही 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद अक्षय खन्ना हमेशा की तरह लाइमलाइट से दूरी बनाए हुए हैं, जो उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है।
 
सफलता के शोर से दूर, सादगी में जीते अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना उन चुनिंदा अभिनेताओं में गिने जाते हैं, जो फिल्म हिट होने के बाद न तो सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखते हैं और न ही इंटरव्यू की कतार लगाते हैं। न जीत का जश्न, न सेलिब्रेशन की तस्वीरें। यही शांत स्वभाव और निजी जिंदगी को निजी रखने की आदत उन्हें खास बनाती है। उनकी यह सादगी ही शायद वजह है कि दर्शक उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक गंभीर कलाकार के तौर पर देखते हैं।
AkshaAkshaye Khanna and Panditye Khanna and Pandit
आलीशान बंगले में कराया वास्तु शांति हवन
फिल्मी कामयाबी के बीच अब अक्षय खन्ना का एक अलग ही पहलू चर्चा में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने अपने अलीबाग स्थित आलीशान बंगले में वास्तु शांति हवन कराया है। यह पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि के लिए कराई जाती है। वीडियो में धार्मिक अनुष्ठान की झलक दिखाई देती है, जो अक्षय खन्ना के आध्यात्मिक और संतुलित जीवनशैली की ओर इशारा करती है।
 
पंडित के पोस्ट से सामने आई जानकारी
इस हवन की जानकारी तब सामने आई, जब पंडित शिवम मांत्रे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्षय खन्ना के घर पूजा कराने का जिक्र किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उन्हें अभिनेता के घर पारंपरिक पूजा संपन्न कराने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने अक्षय खन्ना के शांत, विनम्र स्वभाव और उनकी दमदार एक्टिंग की भी खुलकर तारीफ की। पंडित ने ‘छावा’ से लेकर ‘धुरंधर’ तक उनके अभिनय सफर का जिक्र करते हुए इसे यादगार बताया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धुरंधर दूसरे सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म

धुरंधर दूसरे सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बन गई है जिसने दूसरे हफ्ते में सिर्फ 5 दिनों में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। ए-सर्टिफाइड फिल्म होने के बावजूद इसका प्रदर्शन असाधारण बना हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की आंधी को देखते हुए आने वाली बड़ी रिलीज़ के लिए राह आसान नहीं दिख रही। चाहे इस शुक्रवार रिलीज़ होने वाली ‘अवतार’ हो या फिर क्रिसमस के आसपास आने वाली फिल्में, सभी को ‘धुरंधर’ से कड़ी टक्कर मिलने वाली है।

अवॉर्ड नाइट पर साथ दिखे विक्की कौशल और आलिया भट्ट, भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बढ़ा उत्साह

अवॉर्ड नाइट पर साथ दिखे विक्की कौशल और आलिया भट्ट, भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बढ़ा उत्साहसंजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे तीन बड़े और प्रतिभाशाली सितारे पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं, ऐसे में यह फिल्म अपने आप में एक खास सिनेमाई अनुभव बनने वाली है।

2025 में बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने रेड कार्पेट फैशन को नए अंदाज में किया पेश

2025 में बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने रेड कार्पेट फैशन को नए अंदाज में किया पेश2025 में बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने रेड कार्पेट फैशन में बड़ा बदलाव दिखाया। नए प्रयोग, अलग सोच और हटकर स्टाइल उनकी पहचान बनी। आइए नज़र डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर, जिन्होंने 2025 में यादगार रेड कार्पेट लुक्स दिए।

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, रिलीज के दूसरे सोमवार किया इतना कलेक्शन

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, रिलीज के दूसरे सोमवार किया इतना कलेक्शनरणवीर सिंह ने ‘धुरंधर’ के साथ ऐसा बॉक्स ऑफिस कारनामा कर दिखाया है, जैसा भारतीय सिनेमा ने शायद ही पहले कभी देखा हो। इस फिल्म के जरिए अभिनेता ने ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े हासिल किए हैं, जो पैमाने, निरंतरता और ज़बरदस्त जन-स्वीकृति के दम पर पूरी तरह बेजोड़ हैं—वह भी सिर्फ एक ही भाषा के बाजार में।

करीना को दूसरे एक्टर्स संग काम करते देख सैफ अली खान को होती थी जलन, बोले- मेरे लिए नया था...

करीना को दूसरे एक्टर्स संग काम करते देख सैफ अली खान को होती थी जलन, बोले- मेरे लिए नया था...करीना कपूर और सैफ अली खान बॉलीवुड के पावर कपल में से एक हैं। दोनों की बॉन्डिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं। करीना और सैफ हमेशा एक-दूसरे के लिए प्यार और तारीफ जाहिर करने से नहीं चूकते। हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपनी और करीना की रिलेशनशिप पर खुलकर बात की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com