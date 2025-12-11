गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना के पास लगी फिल्मों की लाइन, अब इन प्रोजेक्ट्स में आएंगे नजर

The film Dhurandhar
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। फिल्म 'धुरंधर' में उनके रहमान डकैत के किरदार की जमकर तारीफ हो रही है। भले ही इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में है, लेकिन पूरी लाइमलाइट अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का निगेटिव किरदार निभाकर लूट ली है। 
 
'धुरंधर' से अक्षय खन्ना ने जबरदस्त कमबैक किया है। इस फिल्म के बाद भी अक्षय के पास कई प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुईहै। 2026 में अक्षय के पास कई फिल्में हैं। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना कौन-कौन सी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। 
 
धुरंधर पार्ट 2
धुरंधर के बाद इसका दूसरा पार्ट 1 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना अपने रहमान डकैत के रोल में वापसी करेंगे। माना जा रहा है कि दूसरे पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार और भी खूंखार होगा।
 
दृश्यम 3
दृश्यम 2 में जबरदस्त रोल में नजर आने के बाद अक्षय खन्ना इस फिल्म के तीसरे पार्ट में भी दिखेंगे। फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। अब 'दृश्यम 3' में वह इसी किरदार में लौटेंगे।
 
इक्का
'इक्का' भी अक्षय खन्ना का चौंकाने वाला अवतार देखने को मिलने वाला है। यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में सनी देओल भी नजर आएंगे। 
 
महाकाली
साउथ के फेमस फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बन रही 'महाकाली' में अक्षय खन्ना असुर गुरू शुक्राचार्य के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। 
 
सेक्शन 84 
कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर सेक्शन 84 में भी अक्षय खन्ना के नाम की चर्चा है। फिल्म में अक्षय के लिए एक अहम रोल सोचा जा रहा है। 
 
अनटाइटल्ड स्पाई थ्रिलर मूवी 
एक और फिल्म में अक्षय खन्ना के नाम की चर्चा है। हालांकि, अभी इसका नाम तय नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यह एक जासूसी थ्रिलर होगी, जिसमें अक्षय विलेन के रोल में नजर आ सकते हैं।
