गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (12:21 IST)

कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बड़ा अपडेट आया सामने, फिल्म से कटा दीपिका पादुकोण का पत्ता

Kalki 2898 AD Sequel Movie Update
निर्देशक नाग अश्विन की साल 2024 में रिलीज फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे सितारे नजर आए थे। माइथोलॉसी और साइंस फिक्शन मिक्स इस फिल्म के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 
 
इसी बीच 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे जानकर फैंस थोड़े निराश हो जाएंगे। फिल्म के सीक्वल में दीपिका पादुकोण नजर नहीं आने वाली हैं। प्रोड्यूसर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसे कंफर्म किया है। 
 
मेकर्स ने पोस्ट किया, ये ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट की जाती है कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी के अपकमिंग सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है।
 
उन्होंने लिखा, पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम साझेदारी नहीं कर पाए। और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं अधिक की हकदार है। हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
 
बता दें कि 'कल्कि 2898 एडी' का क्लाइमैक्स एक रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ था। वहीं दीपिका पादुकोण बैक टू बैक दो फिल्मों से बाहर हो गई है। कल्कि के सीक्वल से पहले वह स्पिरिट से भी बाहर हो चुकी हैं। 
 
