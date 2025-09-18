गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
तू मेरी पूरी कहानी का ट्रेलर रिलीज, सुहरिता दास ने महेश भट्ट के साथ मिलकर लिखी नई मोहब्बत की दास्तान

Tu Meri Poori Kahani Movie Trailer
मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट, जिन्होंने आशिकी जैसी हिट फिल्में दी हैं, अब अपनी शिष्या सुहरिता दास के साथ एक नई लव स्टोरी लेकर आए हैं। उनकी फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं।
 
यह फिल्म आशिकी 2 के बाद की कहानी जैसी मानी जा रही है, जिसमें प्यार और शोहरत के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। महेश भट्ट ने हमेशा नई प्रतिभाओं को मौका दिया है और इस बार सुहरिता दास को डायरेक्टर के रूप में आगे ला रहे हैं।
 
फ़िल्म में नई जोड़ी हिरण्य ओझा और अर्हान पटेल नज़र आएंगे। ट्रेलर में उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया है। गाने प्यार, जुदाई और तड़प की भावनाओं से भरे हुए हैं और उम्मीद है कि ये गाने भी दर्शकों के दिल में बस जाएंगे, जैसे भट्ट साहब की पिछली फिल्मों के गाने हुए थे।
 
ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे सपनों को पूरा करने की चाहत प्यार के रास्ते में आ जाती है। कहानी भावनाओं से भरी, गहरी और दिल को छू लेने वाली लग रही है।
 
महेश भट्ट ने इस मौके पर कहा, हम इनकी तलाश में निकलते हैं, कोई ऐसी भूख मिल जाए, कोई ऐसी प्यास मिल जाए... ऐसे लोग जो चुनौतियों के बीच भी जुनून और प्यास दोनों को संजोए रखते हैं। उन्होंने अनु मलिक और सुहरिता दास की मेहनत और ईमानदारी की सराहना की।
 
अनु मलिक ने महेश भट्ट के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए कहा, भट्ट साहब और मेरा रिश्ता ‘फिर तेरी कहानी याद आई’ से शुरू हुआ था। उस समय विक्रम भट्ट ने उनसे कहा, ‘आप अपनी स्टाइल की फ़िल्में क्यों नहीं बनाते?’ तो उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन वैसा संगीत कहाँ से लाऊँ?’ तभी विक्रम ने मेरा नाम सुझाया। भट्ट साहब ने मुझे बुलाया, गले लगाया और कहा यही कहानी है। वह सचमुच एक दुआ जैसे इंसान हैं।
 
निर्माता अजय मुर्डिया द्वारा निर्मित और अजय मुर्डिया व विक्रम भट्ट की प्रस्तुति में बनी यह फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जो दर्शकों को एक यादगार प्रेम कहानी का अनुभव कराएगी।
