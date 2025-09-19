शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (11:22 IST)

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीच में छोड़ा 'राइज एंड फॉल', जाते हुए किया यह खुलासा

Reality show
अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों चर्चा में हैं। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह छाए हुए हैं। पवन सिंह की वजह से शो को खूब हाइप भी मिला। वह अक्सर धनश्री संग फ्लर्ट करते दिखते हैं। लेकिन अब पवन सिंह के फैंस को तगड़ा झटका लगा है। 
 
पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' शो बीच में ही छोड़ दिया है। शो में उनका परिवार उन्हें लेने के लिए आया था। प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने IANS को बताया कि पवन सिंह का परिवार उन्हें लेने सेट पर आया था। शो छोड़ते समय उन्होंने कंटेस्टेंट्स से कहा कि वो कभी कंटेस्टेंट नहीं थे, बस कुछ समय के लिए आए थे। 
 
पवन सिंह ने पहली बार किसी रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। पवन सिंह की वजह से लोगों की दिलचस्पी भी इस शो में बढ़ी थी। शो से पवन सिंह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। 
 
ऑरमैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, 'राइज एंड फॉल' शो टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ये सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को कड़ी टक्कर दे रहा है। अशनीर ने इसका क्रेडिट पवन सिंह को दिया था। 
