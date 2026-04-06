'नाम शबाना' के बाद फिर दिखेगा तापसी पन्नू का एक्शन अवतार, 'गांधारी' से मचाएंगी धमाल

तापसी पन्नू अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'गांधारी' के साथ एक बार फिर दर्शकों को रोमांचित करने के लिए तैयार हैं। बेबी और नाम शबाना में अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को प्रभावित करने के बाद, अभिनेत्री एक बार फिर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस में उतर रही हैं, जिनमें असली मेहनत और बिना किसी शॉर्टकट के काम किया गया है।

अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए तापसी ने कहा, मेरी अगली फिल्म गांधारी है। नाम शबाना के बाद मैं फिर से गंभीर एक्शन कर रही हूं। काफी लंबा समय हो गया है। यह एक ऐसा जॉनर है, जिसके बारे में लोग मुझसे लगातार पूछते रहते हैं—आप एक्शन कब करेंगी? उन्हें बेबी और नाम शबाना का एक्शन याद है। बिना ब्लू स्क्रीन या फेस रिप्लेसमेंट के एक्शन करना बहुत मुश्किल होता है।

फैंस लंबे समय से उनके दमदार परफॉर्मेंस की मांग कर रहे थे, और तापसी एक बार फिर उसी अंदाज़ में वापसी कर रही हैं। हालांकि, उनका तरीका उन्हें उस इंडस्ट्री से अलग बनाता है, जहां अक्सर VFX पर निर्भरता होती है।

खुद एक्शन करने को लेकर उन्होंने आगे कहा, सिर्फ वही फिल्में फेस रिप्लेसमेंट जैसी तकनीक इस्तेमाल कर सकती हैं जिनका बजट बड़ा होता है। मेरी फिल्मों में आमतौर पर ऐसा बजट नहीं होता, इसलिए मुझे खुद मेहनत करके एक्शन करना पड़ता है। यह वैसा ‘हवाई’ एक्शन नहीं होगा जहां मैं हवा में उड़कर लड़ूं और उतरूं। यह उतना फैंसी नहीं होगा क्योंकि मुझे सब कुछ खुद करना होता है। इसलिए यह मुझसे बहुत कुछ ले लेता है।

तापसी ने कहा, नाम शबाना के बाद मैंने जानबूझकर कुछ सालों तक एक्शन से दूरी बनाई, क्योंकि इसे करना शारीरिक रूप से बेहद थकाने वाला होता है और खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। मैं स्वभाव से आक्रामक इंसान नहीं हूं... इसलिए गांधारी में आप मुझे काफी एक्शन करते हुए देखेंगे। और यह सब मैंने खुद किया है, इसलिए इसे पूरा करना मेरे लिए शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला था। आप इसे इस साल कुछ महीनों में देखेंगे।