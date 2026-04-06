डोला रे डोला से ढोलिडा तक: संजय लीला भंसाली के गानों की भव्य दुनिया

भारतीय सिनेमा में संजय लीला भंसाली ऐसे कहानीकार हैं जो सिर्फ संवादों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि संगीत के जरिए अपनी कहानी को जीवंत बना देते हैं। उनके गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, बल्कि भावनाओं के शिखर होते हैं, जहां प्यार, तड़प, शक्ति और दर्द पूरी गहराई से सामने आते हैं।

शास्त्रीय संगीत, भव्य दृश्य और गहरी भावनाओं का मेल उनके हर गीत को खास बना देता है। आइए देखते हैं भंसाली के कुछ यादगार गाने-

डोला रे डोला – देवदास

यह गाना परो और चंद्रमुखी के बीच की भावनात्मक टकराहट को खूबसूरती से दिखाता है। खुशी के माहौल के पीछे उनका दर्द और देवदास के लिए छुपा हुआ प्रेम साफ झलकता है। नृत्य और शास्त्रीय शैली इसे और खास बनाते हैं।

लहू मुंह लग गया – राम-लीला

यह गाना प्रेम की तीव्रता और खतरनाक आकर्षण को दर्शाता है। राम और लीला के रिश्ते की गहराई और जुनून इसमें साफ महसूस होता है। इसका संगीत और माहौल इसे बहुत प्रभावशाली बनाता है।

दीवानी मस्तानी – बाजीराव मस्तानी

यह गीत प्रेम को एक भक्ति की तरह दिखाता है। मस्तानी का समर्पण और उसका सच्चा प्यार इस गाने में बहुत खूबसूरती से नजर आता है। इसके दृश्य और संगीत इसे यादगार बनाते हैं।

घूमर – पद्मावत

यह सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि रानी पद्मावती की गरिमा और ताकत का प्रतीक है। पारंपरिक धुन और सुंदर प्रस्तुति इस गाने को खास बनाती है।

ढोलिडा – गंगूबाई काठियावाड़ी

यह गाना गंगूबाई के आत्मविश्वास और पहचान को दर्शाता है। इसकी ऊर्जा और दमदार प्रस्तुति उसके मजबूत व्यक्तित्व को सामने लाती है।

तड़प तड़प – हम दिल दे चुके सनम

यह गाना अधूरे प्रेम का दर्द बहुत गहराई से दिखाता है। इसकी आवाज और सादगी दिल को छू जाती है और दर्द को महसूस कराती है।

जब से तेरे नैना – सांवरिया

यह एक नरम और भावुक गीत है जो प्रेम की शुरुआत और उसकी मासूमियत को दर्शाता है। इसकी धुन और एहसास लंबे समय तक याद रहते हैं।

संजय लीला भंसाली को अक्सर गुरु दत्त, के. आसिफ और राज कपूर जैसे महान फिल्मकारों के साथ याद किया जाता है। आने वाले समय में उनकी नई फिल्म "लव एंड वॉर" भी उनके शानदार सफर का एक और बड़ा पड़ाव बनने वाली है।