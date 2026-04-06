मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman khan shares cute moments with pet sukh photos viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अप्रैल 2026 (13:18 IST)

सलमान खान ने अपने सबसे प्यारे साथी की दिखाई खास झलकियां, भाईजान की सादगी देख फैंस हुए दीवाने

Salman Khan pet
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक बार फिर अपने पालतू जानवर के साथ अपनी ताज़ा तस्वीरों से ऑनलाइन सबका दिल जीत लिया है, जिसे उन्होंने प्यार से "माय सुख" (मेरा सुख) कहा है। 
 
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ये अनौपचारिक पल एक्टर का एक नरम और प्यारा पक्ष दिखाते हैं, जिससे फैंस का मन नहीं भर रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, "3:55 - माय सुख"
 
जानवरों के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए जाने जाने वाले सलमान खान हमेशा से अपने पालतू जानवरों के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, उनके पास कई डॉग्स रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए, जिनमें माइसन, मायलव और मायजान शामिल हैं। 
उनके नए साथी 'सुख' ने भी उनकी ज़िंदगी में वही खास जगह बना ली है, जिससे एक्टर की अपने पेट्स को परिवार की तरह मानने की पुरानी परंपरा जारी है। तस्वीरों से सादगी और अपनापन झलक रहा है, जो एक्टर और उनके इस प्यारे साथी के बीच के असली रिश्ते को बखूबी दिखाती हैं।
 
काम की बात करें तो, सलमान खान अब 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' में नज़र आएंगे, जिसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने प्रोड्यूस किया है और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, त्याग और हिम्मत की एक सच्ची कहानी पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम रोल में हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'मां का सम' में मैथ प्रोफेसर बनीं अंगिरा धर, असल जिंदगी में झेला था मैथ्स का खौफ

'नाम शबाना' के बाद फिर दिखेगा तापसी पन्नू का एक्शन अवतार, 'गांधारी' से मचाएंगी धमाल

'नाम शबाना' के बाद फिर दिखेगा तापसी पन्नू का एक्शन अवतार, 'गांधारी' से मचाएंगी धमालतापसी पन्नू अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'गांधारी' के साथ एक बार फिर दर्शकों को रोमांचित करने के लिए तैयार हैं। बेबी और नाम शबाना में अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को प्रभावित करने के बाद, अभिनेत्री एक बार फिर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस में उतर रही हैं, जिनमें असली मेहनत और बिना किसी शॉर्टकट के काम किया गया है।

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी फिल लगाने आई डर के साथ हंसी का तड़का, 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी फिल लगाने आई डर के साथ हंसी का तड़का, 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीजचार्ट-बस्टर गाने, दिलचस्प पोस्टर और एक प्रॉमिसिंग टीजर दिखाने के बाद, मेकर्स ने आखिरकार 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, और यह किसी शानदार विंटेज राइड से कम नहीं है जो हंसी, डर और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर है। एक ज़बरदस्त कहानी और सुपर फनी मोमेंट्स के साथ यह ट्रेलर असली 'लाफ्टर रायट' है।

डोला रे डोला से ढोलिडा तक: संजय लीला भंसाली के गानों की भव्य दुनिया

डोला रे डोला से ढोलिडा तक: संजय लीला भंसाली के गानों की भव्य दुनियाभारतीय सिनेमा में संजय लीला भंसाली ऐसे कहानीकार हैं जो सिर्फ संवादों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि संगीत के जरिए अपनी कहानी को जीवंत बना देते हैं। उनके गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, बल्कि भावनाओं के शिखर होते हैं, जहां प्यार, तड़प, शक्ति और दर्द पूरी गहराई से सामने आते हैं। शास्त्रीय संगीत, भव्य दृश्य और गहरी भावनाओं का मेल उनके हर गीत को खास बना देता है।

धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला सम्मान, पिता का अवॉर्ड लेते वक्त भावुक हुए बॉबी देओल

धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला सम्मान, पिता का अवॉर्ड लेते वक्त भावुक हुए बॉबी देओलभारतीय सिनेमा के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनका काम आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में जिंदा है। हाल ही में मुंबई में आयोजित 'चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026' में धर्मेंद्र को मरणोपरांत 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

'मां का सम' में मैथ प्रोफेसर बनीं अंगिरा धर, असल जिंदगी में झेला था मैथ्स का खौफ

'मां का सम' में मैथ प्रोफेसर बनीं अंगिरा धर, असल जिंदगी में झेला था मैथ्स का खौफकुछ परफॉरमेंस तब और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब आपको उनके पीछे के पर्सनल कनेक्शन के बारे में पता चलता है। प्राइम वीडियो की 'मां का सम' में अंगिरा धर ने 'इरा' का जो किरदार निभाया है, वो पर्दे पर बहुत ही सहज दिखता है, लेकिन असल में इसने उन्हें एक पुरानी और जानी-पहचानी चीज़ के सामने लाकर खड़ा कर दिया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com