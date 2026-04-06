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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अप्रैल 2026 (13:37 IST)

'मां का सम' में मैथ प्रोफेसर बनीं अंगिरा धर, असल जिंदगी में झेला था मैथ्स का खौफ

Angira Dhar math fear
कुछ परफॉरमेंस तब और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब आपको उनके पीछे के पर्सनल कनेक्शन के बारे में पता चलता है। प्राइम वीडियो की 'मां का सम' में अंगिरा धर ने 'इरा' का जो किरदार निभाया है, वो पर्दे पर बहुत ही सहज दिखता है, लेकिन असल में इसने उन्हें एक पुरानी और जानी-पहचानी चीज़ के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। 
 
जहां अंगिरा का किरदार एक शांत मैथ प्रोफेसर के रूप में सबका दिल जीत रहा है, जो दुनिया को लॉजिक, नंबर्स और पैटर्न्स के जरिए देखती है, क्या आप जानते हैं कि ऑफ-स्क्रीन अंगिरा एक बिल्कुल अलग ही इक्वेशन सुलझा रही थीं? यह उन्हें सीधे उस डर की तरफ ले गया जिसे उन्होंने बचपन में ही पीछे छोड़ने के बारे में सोचा था।
 
गणित (मैथ्स) के साथ अपने असली रिश्ते को याद करते हुए अंगिरा बताती हैं, बड़े होते हुए मैथ हमेशा मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। यह इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे सच में एंग्जायटी होती थी। मुझे पसीने आते थे, घबराहट होती थी और यहां तक कि मैं एग्जाम से बचने के लिए बहाने भी बनाती थी। इसलिए इस दुनिया में कदम रखने से वो सब कुछ वापस आ गया। 
 
उन्होंने कहा, सेट पर एक ऐसा पल भी आया जब आखिरी समय में लाइन बदलने से मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मुझे वहां से अलग हटकर वापस आने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ी। मैंने पहले कभी किसी सेट पर ऐसा महसूस नहीं किया था। यह अब सिर्फ एक रोल नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसी चुनौती बन गया था जिसे मैं अपने लिए पूरा करना चाहती थी।
 
बबिता अशिवाल द्वारा यूनोइया फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस की गई 'मां का सम' एक दिल को छू लेने वाली प्राइम ओरिजिनल सीरीज है, जिसे निकोलस खारकोंगोर ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में मोना सिंह, मिहिर आहूजा और रणवीर बरार भी लीड रोल में हैं। 'मां का सम' अब विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर हिंदी में स्ट्रीम हो रही है। 
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