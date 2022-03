'गदर 2' के सेट पर सनी देओल ने सेलिब्रेट की होली, वीडियो वायरल

सनी देओल ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वह होली के मौके पर के सेट पर टीम संग जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में सनी पर फिल्म के निर्देशक अनिल गुलाल फेंकते हुए और फिर उनके चेहरे पर रंग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सनी देओल भी जोश में आ जाते हैं और रंग लेकर अनिल के चेहरे पर घिस-घिसकर लगाते हैं। बीच में उत्कर्ष शर्मा भी एंट्री मारते हैं और दोनों के साथ जमकर हुड़दग मचाते हैं।

वीडियो में इन तीनों के साथ 'गदर 2' की पूरी टीम होली खेलते हुए नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए अनिल शर्मा 'HappyHoli everyone from the team of #Gadar2'