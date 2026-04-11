शनिवार, 11 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shilpa shetty mirror work lehenga glamorous bold look photos viral
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (16:20 IST)

मिरर-वर्क लहंगे में शिल्पा शेट्टी ने ढाया कहर, बैकलेस चोली में दिखीं सुपर हॉट

Shilpa Shetty viral photos
बॉलीवुड की 'फिटनेस क्वीन' शिल्पा शेट्टी अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शिल्पा का इंस्टा अकाउंट उनकी ग्लैमरस साड़ी तस्वीरों से भरा हआ है। 
 
इस बार शिल्पा शेट्टी ने आइवरी शेड के हैवी मिरर-वर्क लहंगे और रिवीलिंग चोली में अपनी कुछ सुपर सि‍जलिंग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है। 
 
शिल्पा ने डीपनेक और बैकलेस हॉल्टर नेक ब्लाउज पहना है, जिसमें साइड कट-आउट्स उनके टोंड फिगर को बखूबी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। 
 
इन तस्वीरों में शिल्पा का ग्लैमरस अवतार देखते ही बन रहा है। उनके टोंड एब्स और कातिलाना फेशियल एक्सप्रेशन ने फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं। 
 
ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न तड़का लगाती शिल्पा की ये तस्वीरें इस समय इंटरनेट पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही हैं। तस्वीरों में शिल्पा की खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। 
 
शिल्पा ने अपने लुक को बैलेंस करने के लिए मेकअप को सॉफ्ट और न्यूड रखा है। वहीं, बालों को उन्होंने सॉफ्ट वेव्स में खुला छोड़ा है, जो उनके चेहरे पर एक नेचुरल फ्रेम बना रहे हैं। तस्वीरों में शिल्पा एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'धुरंधर 2' की सफलता के बीच रणवीर सिंह पर फिर छाया 'कांतारा' विवाद, दाखिल करेंगे नया एफिडेविट

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच रणवीर सिंह पर फिर छाया 'कांतारा' विवाद, दाखिल करेंगे नया एफिडेविट

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच रणवीर सिंह पर फिर छाया 'कांतारा' विवाद, दाखिल करेंगे नया एफिडेविटबॉलीवुड के पावरहाउस कहे जाने वाले रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बीते साल नवंबर में रणवीर सिंह ने 'कांतारा' फिल्म के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की मिमिक्री कर एक विवाद को जन्म दे दिया था।

मिरर-वर्क लहंगे में शिल्पा शेट्टी ने ढाया कहर, बैकलेस चोली में दिखीं सुपर हॉट

मिरर-वर्क लहंगे में शिल्पा शेट्टी ने ढाया कहर, बैकलेस चोली में दिखीं सुपर हॉटबॉलीवुड की 'फिटनेस क्वीन' शिल्पा शेट्टी अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शिल्पा का इंस्टा अकाउंट उनकी ग्लैमरस साड़ी तस्वीरों से भरा हआ है। इस बार शिल्पा शेट्टी ने आइवरी शेड के हैवी मिरर-वर्क लहंगे और रिवीलिंग चोली में अपनी कुछ सुपर सि‍जलिंग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है।

'बैटलग्राउंड सीजन 2' में बड़ा धमाका, प्रियंका चाहर चौधरी और राहुल चौधरी की एंट्री, शिखर धवन फिर बने सुपर मेंटर

'बैटलग्राउंड सीजन 2' में बड़ा धमाका, प्रियंका चाहर चौधरी और राहुल चौधरी की एंट्री, शिखर धवन फिर बने सुपर मेंटररस्क मीडिया ने अपने पॉपुलर फिटनेस रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड' के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया है, और इस बार शो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और दमदार नजर आ रहा है। पहले सीजन की सफलता के बाद अब सीजन 2 में नए चेहरे, नई एनर्जी और बड़े ब्रांड्स की एंट्री ने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है।

खुशी बड़े पलों में नहीं, छोटी-छोटी बातों में छिपी है” मेघा शर्मा का लाइफ मंत्र वायरल

खुशी बड़े पलों में नहीं, छोटी-छोटी बातों में छिपी है” मेघा शर्मा का लाइफ मंत्र वायरलटीवी एक्ट्रेस मेघा शर्मा ने बताया कि अब उनके लिए खुशी का मतलब बदल चुका है। बड़े अचीवमेंट्स की जगह अब उन्हें छोटी-छोटी चीजों में सुकून मिलता है। फिटनेस, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन पर उनका नजरिया भी बदल गया है, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है।

राजा शिवाजी एंथम 'छत्रपति' का धमाकेदार BTS वीडियो रिलीज, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

राजा शिवाजी एंथम 'छत्रपति' का धमाकेदार BTS वीडियो रिलीज, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंटफिल्म राजा शिवाजी के मेकर्स ने राजा शिवाजी एंथम 'छत्रपति' का एक दमदार बिहाइंड द सीन्स वीडियो रिलीज किया है, जिसे मशहूर संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने तैयार किया है। जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का शानदार पोस्टर जारी करने के बाद अब दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com