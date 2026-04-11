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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (14:41 IST)

थलापति विजय की 'जन नायकन' लीक होने पर भड़की साउथ इंडस्ट्री, रजनीकांत से लेकर विजय देवरकोंडा तक ने जाहिर किया गुस्सा

Jana Nayagan Leak
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस फिल्म की रिलीज लंबे समय से अटकी हुई है। इसी बीच फिल्म के कुछ सीन हाल ही में ऑनलाइन लीक हो गए, जिसके बाद से हडकंप मचा हुआ है। 
 
फिल्म के रिलीज से पहले ही लीक हो जाने पर कई सेलेब्स ने नाराजगी जताई है। कई सेलेब्स 'जन नायकन' के सपोर्ट में आगे आए और अपना गुस्सा जाहिर किया। रजनीकांत, कमल हासन, मेगास्टार चिरंजीवी और विजय देवरकोंडा जैसे दिग्गजों ने इस 'सिस्टम की नाकामी' पर नाराजगी जताई है। 
 
सुपरस्टार रजनीकांत ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे 'सिस्टम की नाकामी' करार दिया। उन्होंने पोस्ट किया, यह बात कि फिल्म जन नायकन को किसी ने ऑनलाइन लीक किया है, चौंकाने वाली और परेशान करने वाली दोनों है। फिल्म इंडस्ट्री की संस्थाओं को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और सरकार को इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करके कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ऐसे अपराधों को आगे और नहीं होने देना चाहिए।
 
कमल हासन ने लिखा, 'जन नायकन' का लीक होना कोई हादसा नहीं है - यह सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। अगर सही प्रक्रिया समय पर पूरी हो गई होती, तो आज हम इस स्थिति में न होते। सर्टिफिकेशन में हुई अत्यधिक देरी ने पायरेसी के लिए ज़मीन तैयार कर दी। जब कानूनी तरीके से पहुंच रुक जाती है, तो गैर-कानूनी रास्ते हावी हो जाते हैं।
 
उन्होंने लिखा, पायरेसी राजनीति से परे है, यह कला और कलाकार पर ही एक हमला है। यह सैकड़ों कलाकारों और टेक्नीशियनों की मेहनत को, और ईमानदारी से टैक्स देने वाले प्रोड्यूसर्स, एग्ज़िबिटर्स और थिएटर मालिकों के निवेश को खतरे में डालता है - ये सभी मिलकर उस सिनेमा को ज़िंदा रखते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सिनेमा के सच्चे चाहने वाले एकजुट होंगे और थिएटर में कानूनी तरीके से फिल्म देखकर इसका करारा जवाब देंगे। 
 
विजय देवरकोंडा ने लिखा, JanaNayagan लीक की घटना से मुझे बहुत गुस्सा आया है। अपने करियर की शुरुआत में, जब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैंने खुद उस दर्द और नुकसान के एहसास को महसूस किया था। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी के निशाने पर हैं, आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, यह सिर्फ़ मेरे बारे में नहीं है, बल्कि इसमें सह-कलाकार, निर्देशक, निर्माता और न जाने कितने ही लोग शामिल हैं, जिनके सारे सपने दांव पर लगे होते हैं।
 
विजय ने लिखा, इस मौजूदा मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए और इसके पीछे जो लोग हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए; अगर ऐसा नहीं होता, तो यह सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। यह हमें बार-बार याद दिलाता है कि लोग कितने असंवेदनशील हो सकते हैं, और बिना एक पल भी सोचे-समझे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं। मैं फ़िल्म की पूरी टीम के साथ अपनी संवेदनाएं और अपना बिना शर्त समर्थन भेजता हूं।
 
अभिनेता-निर्माता सूर्या ने भी भावुक होते हुए इसे टीम के जुनून का अपमान बताया। उन्होंने प्रशंसकों से अपील की कि वे इस कंटेंट को न देखें और न ही शेयर करें। उनके साथ-साथ चिरंजीवी, मोहन बाबू, शिवकार्तिकेयन, कार्थी, विशाल और खुशबू सुंदर जैसे बड़े सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए 'जन नायकन' के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है।
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