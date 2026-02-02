सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (10:59 IST)

श्यामक डावर की शिष्या और राजश्री की खोज, जानें संदीपा धर से जुड़ी दिलचस्प बातें

Sandeepa Dhar Birthday
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस संदीपा धर 37 साल की हो गई हैं। संदीपा धर का जन्म श्रीनगर में 2 फरवरी 1989 को हुआ था। संदीपा धर की शिक्षा सेंट माइकल कॉन्वेंट हाई स्कूल, आईटीआई मनकापुर और नेशनल पब्लिक स्कूल, इंदिरानगर से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की।
 
संदीपा धर ने वर्ष 2010 में, राजश्री प्रोडक्शन की हिंदी फिल्म 'इजी लाइफ' से बतौर अभिनेत्री अपने सिने करियर की शुरुआत की। उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उन्हें स्टार स्क्रीन, फिल्मफेयर और स्टारडस्ट अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 
 
इसके बाद संदीपा ने वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म 'दबंग 2' में विशेष भूमिका निभाई। संदीपा ने हीरोपंती (2014), गोलू और पप्पु (2015), 7 आवर्स टू गो (2016) और बारात कंपनी (2017) जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। संदीपा ने वर्ष 2019 में वेबसीरीज और 2020 में मम भाई में काम किया।

वर्ष 2021 में संदीपा ने बिसात- खेल शतरंज का में डॉ. कियाना वर्मा का किरदार निभाया और 2022 में, उन्होंने इम्तियाज अली निर्मित श्रृंखला डॉ. अरोड़ाः गुप्त रोग विशेष्या में मिथु तोमर की भूमिका निभाई। 
 
अपने प्रभावशाली लाइनअप को जोड़ते हुए, संदीपा अब आर्ट ऑफ इश्क में दिखाई देने के लिए तैयार है, जो एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ होने वाली एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है। संदीपा धर पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नर्तकी हैं। वह अपने नृत्य के लिए कई पुरस्कार जीत चुकी हैं, उन्होंने वाणी गणपति से आठ साल तक भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया है। 
 
संदीपा धर ने श्यामक डावर और टेरेंस लुईस से चार साल तक जैज और कंटेम्परेरी का भी प्रशिक्षण लिया है। नृत्य के लिए उनका प्यार हमेशा उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग रहा है। वह बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को अपने करियर में एक प्रमुख प्रभाव के रूप में श्रेय देती हैं।
 

ओटीटी की दुनिया में नाम

फिल्मों के साथ-साथ संदीपा ने वेब सीरीज की दुनिया में भी अपनी धाक जमाई है। उन्होंने 'अभय' (Abhay), 'मुम भाई', 'बिसात' और 'माई' जैसी सीरीज में दमदार किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वे किसी भी तरह के रोल में फिट हो सकती हैं।
