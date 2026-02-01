रविवार, 1 फ़रवरी 2026
  Rohit Shetty house firing Lawrence Bishnoi Gang Claims Responsibility 5 Arrested
Written By WD Entertainment Desk
रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (17:36 IST)

लॉरेंस गैंग ने ली रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी, पुलिस ने पुणे से पकड़े 5 संदिग्ध!

Rohit Shetty
बॉलीवुड के फेमस निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर गोलीबारी की घटना से सनसनी मच गई है। रविवार तड़के हुई फायरिंग की घटना ने मनोरंजन जगत में दहशत पैदा कर दी है। जुहू जैसे हाई-प्रोफाइल इलाके में स्थित 'शेट्टी टावर' के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं।
 

किस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी?

इस हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंग के सदस्य शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई के नाम से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट साझा की गई।
 
धमकी भरे पोस्ट में लिखा है, राम-राम, जय बजरंग बली। आज मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर हरमन संधू हम लेते हैं। हमने इन्हें कई बार मैसेज किया था कि हमारे काम में दखल न दें, लेकिन इन्हें बात समझ नहीं आई। यह तो सिर्फ एक छोटा सा 'ट्रेलर' है। अगर अब भी नहीं सुधरे, तो अगली गोलियां घर के बाहर नहीं, बल्कि बेडरूम में चलेंगी। यह पूरे बॉलीवुड के लिए आखिरी चेतावनी है।
 
पोस्ट में आगे लिखा है, टाइम रहते सुधर जाओ नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। हमने जिन जिन लोगों को फोन कर रखा है या तो टाइम रहते लाइन पर आ आओ वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी तुम्हें और जितने भी हमारे दुश्मन है तैयार रहो। 
 

पुलिस की अब तक की कार्यवाही

मुंबई पुलिस ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। घटना के तुरंत बाद जुहू पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए 12 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें टेक्निकल इंटेलिजेंस और जमीन स्तर पर काम कर रही हैं।
 
वहीं इस मामले में कार्यवाई करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच और पुणे पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने पुणे के कर्वेनगर और धायरी इलाकों से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस को संदेह है कि ये आरोपी आपराधिक गिरोहों से जुड़े हुए हैं। 
 

क्या है पूरी घटना?

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना 1 फरवरी की देर रात हुई। दो अज्ञात हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। हमलावरों ने 'शेट्टी टावर' के मुख्य गेट और बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों को निशाना बनाते हुए कम से कम 4 से 5 राउंड फायरिंग की। 
 
बताया जा रहा है कि एक गोली बिल्डिंग में स्थित जिम के कांच की खिड़की पर लगी, जिससे कांच चकनाचूर हो गया। घटना के वक्त रोहित शेट्टी अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया।
90s की इस टॉप एक्ट्रेस की फिल्में देखकर शुरू हुआ था शाहरुख-गौरी खान का रोमांस, इंडियन आइडल के सेट पर हुआ खुलासा

90s की इस टॉप एक्ट्रेस की फिल्में देखकर शुरू हुआ था शाहरुख-गौरी खान का रोमांस, इंडियन आइडल के सेट पर हुआ खुलासा

90s की इस टॉप एक्ट्रेस की फिल्में देखकर शुरू हुआ था शाहरुख-गौरी खान का रोमांस, इंडियन आइडल के सेट पर हुआ खुलासानीलम कोठरी का नाम बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सभी का दिल जीत लिया था। हालांकि अब वह एक्टिंग से दूर ज्वैलरी डिजाइनिंग का बिजनेस कर रही हैं। हाल ही में नीलम कोठारी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है।

लॉरेंस गैंग ने ली रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी, पुलिस ने पुणे से पकड़े 5 संदिग्ध!

लॉरेंस गैंग ने ली रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी, पुलिस ने पुणे से पकड़े 5 संदिग्ध!फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लेते हुए इसे महज एक 'ट्रेलर' बताया है। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुणे से 5 संदिग्धों को दबोच लिया है। बॉलीवुड पर मंडराते इस नए खतरे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ब्लू सलवार सूट में शहनाज गिल ने बिखेरा अपनी सादगी का जादू, देखिए तस्वीरें

ब्लू सलवार सूट में शहनाज गिल ने बिखेरा अपनी सादगी का जादू, देखिए तस्वीरेंपंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी मेहनत और स्टाइल के दम पर उन्होंने बॉलीवुड से लेकर फैंस के दिलों तक खास जगह बनाई है। शहनाज सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं।

मिर्जापुर का 'भौकाल' अब दिखेगा बड़े पर्दे पर, 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरी

मिर्जापुर का 'भौकाल' अब दिखेगा बड़े पर्दे पर, 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरीभारत की सबसे चर्चित और लोकप्रिय वेब सीरीज़ में से एक 'मिर्ज़ापुर' के बड़े पर्दे पर लौटने को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत तथा पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित 'मिर्ज़ापुर: द फिल्म' भारत की सबसे बड़ी क्राइम-थ्रिलर ओटीटी फ्रैंचाइज़ी मिर्ज़ापुर का फिल्मी रूपांतरण है।

250 करोड़ के आलीशान महल पर चमकी 'कृष्णा राज' की नेमप्लेट, रणबीर कपूर ने दिया दादी को खास सम्मान

250 करोड़ के आलीशान महल पर चमकी 'कृष्णा राज' की नेमप्लेट, रणबीर कपूर ने दिया दादी को खास सम्मानबॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और सपनों के महल को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में स्थित उनका आलीशान बंगला अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इस बंगले का नाम ऑफिशियली सामने आ गया है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
