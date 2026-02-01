रविवार, 1 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Ram Charan and Upasana Welcome Twins Chiranjeevi Shares Heartwarming Post
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (12:50 IST)

साउथ सुपरस्टार राम चरण के घर गूंजी डबल किलकारी, उपासना ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म

Ram Charan Twins
साउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला के घर दोहरी खुशियों ने दस्तक दी है। कपल के घर जुड़वां बच्चों का आगमन हुआ है। उपासना ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है। राम चरण और उपासना की शादी के 13 साल बाद यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल है।
 
राम चरण के पिता और दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा, बेहद खुशी और कृतज्ञता के साथ हम साझा कर रहे हैं कि राम चरण और उपासना को जुड़वां बच्चों-एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। मां और दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। दादा-दादी के रूप में हमारे लिए यह आनंद और दैवीय आशीर्वाद का क्षण है।
 

उपासना कामिनेनी: एक सफल पत्नी और मां

राम चरण की पत्नी, उपासना कामिनेनी, न केवल एक स्टार वाइफ हैं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। वह अपोलो लाइफ की चेयरपर्सन हैं और स्वास्थ्य व कल्याण के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहती हैं। राम चरण और उपासना की शादी 14 जून, 2012 को हुई थी। 2023 में उनकी पहली बेटी क्लिं कारा के जन्म के बाद से ही यह कपल पेरेंटहुड को काफी एन्जॉय कर रहा है।
 

वर्क फ्रंट पर राम चरण

पिता बनने की खुशी के बीच राम चरण अपनी आने वाली मेगा-बजट फिल्मों की शूटिंग में भी व्यस्त हैं। 'गेम चेंजर' की सफलता के बाद, वे अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
जग्गु दादा से 'बॉलीवुड के भिडू' तक: चाल की तंग गलियों से निकलकर कैसे बने जैकी श्रॉफ सुपरस्टार?

संदीपा धर क्यों हर साल अपना जन्मदिन वैष्णो देवी में मनाती हैं?

संदीपा धर क्यों हर साल अपना जन्मदिन वैष्णो देवी में मनाती हैं?अभिनेत्री संदीपा धर के लिए जन्मदिन बड़े जश्न या पार्टियों का दिन नहीं होता, बल्कि आस्था से जुड़ा होता है। यही वजह है कि हर साल वह अपने जन्मदिन की शुरुआत माता वैष्णो देवी के दर्शन से करती हैं। यह उनके लिए एक निजी परंपरा है, जिससे उन्हें आशीर्वाद के साथ शांति और सुकून दोनों मिलता है।

जग्गु दादा से 'बॉलीवुड के भिडू' तक: चाल की तंग गलियों से निकलकर कैसे बने जैकी श्रॉफ सुपरस्टार?

जग्गु दादा से 'बॉलीवुड के भिडू' तक: चाल की तंग गलियों से निकलकर कैसे बने जैकी श्रॉफ सुपरस्टार?बॉलीवुड के चहेते और बिंदास अभिनेता जैकी श्रॉफ आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1 फरवरी 1957 को जन्मे जैकी 69 वर्ष के हो गए हैं। 'जग्गु दादा' के नाम से मशहूर जैकी का असली नाम जयकिशन काकुभाई श्रॉफ है। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी जैसा ही उतार-चढ़ाव भरा रहा है।

साउथ सुपरस्टार राम चरण के घर गूंजी डबल किलकारी, उपासना ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म

साउथ सुपरस्टार राम चरण के घर गूंजी डबल किलकारी, उपासना ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्मसाउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला के घर दोहरी खुशियों ने दस्तक दी है। कपल के घर जुड़वां बच्चों का आगमन हुआ है। उपासना ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है। राम चरण और उपासना की शादी के 13 साल बाद यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल है।

'द केरल स्टोरी 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर आउट, देखिए उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया की दमदार झलक

'द केरल स्टोरी 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर आउट, देखिए उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया की दमदार झलकविपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह की बहुचर्चित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' के कैरेक्टर पोस्टर्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हाल ही में जारी दमदार झलकों में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा के चेहरों पर झलकता दर्द और गुस्सा इस सीक्वल की गंभीरता को बयां कर रहा है।

रोहित शेट्टी के घर के बाहर चली गोलियां, घटना के वक्त कहां थे निर्देशन?

रोहित शेट्टी के घर के बाहर चली गोलियां, घटना के वक्त कहां थे निर्देशन?बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास 'शेट्टी टावर' के बाहर गोलीबारी का मामला सामने आया है। रविवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना ने फिल्म जगत और मुंबई पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com