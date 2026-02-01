रोहित शेट्टी के घर के बाहर चली गोलियां, घटना के वक्त कहां थे निर्देशन?

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास 'शेट्टी टावर' के बाहर गोलीबारी का मामला सामने आया है। रविवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना ने फिल्म जगत और मुंबई पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमलावर पैदल आए थे और चार राउंड गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक, यह वारदात रात के लगभग 3:15 बजे हुई। जुहू स्थित रोहित शेट्टी के 10 मंजिला आवास के मुख्य गेट के पास अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। सुरक्षाकर्मियों के सक्रिय होने से पहले ही हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुके थे। मौके से पुलिस को 4 खाली खोखे बरामद हुए हैं।

फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी?

इस हमले के दौरान सबसे बड़ी चिंता निर्देशक की सुरक्षा को लेकर थी। जानकारी के अनुसार घटना के समय रोहित शेट्टी अपने परिवार के साथ घर के अंदर ही मौजूद थे। गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही किसी को चोट आई है।

सुरक्षा के मद्देनजर, पुलिस ने तुरंत पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और शेट्टी टावर के बाहर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। खबरों के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था। सीसीटीवी में आरोपी चलते हुए और फायरिंग करता नजर आ रहा है।

रोहित शेट्टी का घर 'शेट्टी टावर' मुंबई के जुहू इलाके में एक लैंडमार्क माना जाता है। यह 10 मंजिला इमारत रोहित शेट्टी का निजी आवास है, जहाँ उन्होंने सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम किए हुए हैं। जुहू का यह हिस्सा हाई-प्रोफाइल माना जाता है, जहां अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और अजय देवगन जैसे सितारों के घर भी नजदीक हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।