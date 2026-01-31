शनिवार, 31 जनवरी 2026
शमा सिकंदर ने लाल साड़ी में ढाया कहर, बोल्डनेस देख फैंस के छूटे पसीने

Shama Sikander
टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खूबसूरती का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस शमा सिकंदर अपनी बोल्डनेस और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। शमा सिकंदर अपनी बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 
 
हाल ही में शमा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वे लाल रंग की साड़ी में कहर ढाती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है और फैंस उनकी अदाओं के कायल हो गए हैं।
 
लाल रंग को प्यार और जुनून का प्रतीक माना जाता है, और शमा सिकंदर ने इसे पूरी शिद्दत से कैरी किया है। उनकी साड़ी का फैब्रिक काफी लाइटवेट और फ्लोई है, जो उनके कर्व्स को बेहतरीन तरीके से फ्लॉन्ट कर रहा है। 
 
शमा के इस लुक की सबसे बड़ी यूएसपी उनका डीप-नेक और बोल्ड ब्लाउज है। स्लीवलेस और प्लंजिंग नेकलाइन वाले इस ब्लाउज ने उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा दिया है। 
 
शमा का साड़ी पहनने का उनका अंदाज क्लासिक होने के साथ-साथ काफी मॉडर्न भी है, जो उन्हें एक 'देसी डीवा' की इमेज देता है।
 
तस्वीरों में शमा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
शमा ने अपने लुक को बैलेंस करने के लिए मेकअप को थोड़ा न्यूड और सटल रखा है। उन्होंने अपनी आंखों को स्मोकी टच दिया है, जो उनकी नजरों को और भी कातिलाना बना रहा है। साथ ही बालों को खुला रखा है। 
 
शमा सिकंदर फिल्म इंडस्ट्री की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह से बदला है। शुरुआती दिनों में वह एक साधारण लड़की के लुक में दिखती थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी फिटनेस और फैशन सेंस पर काम किया। 
 
चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ कैसे बने संजय लीला भंसाली की पहली पसंद, सिद्धांत चतुर्वेदी की महत्वाकांक्षा की कहानी

जैकी चेन का दुनिया को इमोशनल सरप्राइज, रिकॉर्ड किया अपना विदाई गीत, लेकिन रिलीज के लिए रखी है ये दर्दनाक शर्त

जैकी चेन का दुनिया को इमोशनल सरप्राइज, रिकॉर्ड किया अपना विदाई गीत, लेकिन रिलीज के लिए रखी है ये दर्दनाक शर्तमार्शल आर्ट्स दिग्गज जैकी चेन ने दुनिया को अलविदा कहने के लिए एक अनोखा तरीका चुना है। उन्होंने अपना 'फेयरवेल सॉन्ग' रिकॉर्ड किया है, जो उनकी मृत्यु के बाद ही रिलीज होगा। जानिए इस भावुक कर देने वाले फैसले के पीछे की असली वजह और क्या है जैकी का अंतिम संदेश।

45 की उम्र में भी 25 सा जलवा, अमृता अरोरा के जन्मदिन पर उनके सफर की अनकही दास्तां

45 की उम्र में भी 25 सा जलवा, अमृता अरोरा के जन्मदिन पर उनके सफर की अनकही दास्तांबॉलीवुड की 'ग्लैम-गर्ल' और अपनी बेबाक पर्सनैलिटी के लिए मशहूर अमृता अरोरा अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं। 31 जनवरी को जन्मी अमृता ने भले ही अब फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन पेज-3 की पार्टियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक, उनकी चमक आज भी बरकरार है।

डिजिटल दुनिया को अलविदा कहेंगी आलिया भट्ट? एक्ट्रेस के लेटेस्ट बयान ने मचाई खलबली

डिजिटल दुनिया को अलविदा कहेंगी आलिया भट्ट? एक्ट्रेस के लेटेस्ट बयान ने मचाई खलबलीबॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की जिंदगी में साल 2022 में मां बनने के बाद से बड़ा बदलाव आया है। मदरहुड ने उन्हें भावनात्म रूपसेपूरी तरह बदल दिया है। आलिया ने हाल ही में एस्क्वायर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है।

बिकिनी लुक हो या रेड कार्पेट, हर तस्वीर में कहर ढाती हैं ब्रिटिश ब्यूटी एमी जैक्सन

बिकिनी लुक हो या रेड कार्पेट, हर तस्वीर में कहर ढाती हैं ब्रिटिश ब्यूटी एमी जैक्सनब्रिटिश-भारतीय अभिनेत्री और मॉडल एमी जैक्सन 31 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं। लिवरपूल की गलियों से निकलकर भारतीय सिनेमा के बड़े पर्दे तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एमी जैक्सन न केवल अपनी अदाकारी के लिए, बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती और ग्लैमरस स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
