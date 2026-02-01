रविवार, 1 फ़रवरी 2026
  Why Sandeepa Dhar Celebrates Her Birthday at Vaishno Devi
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (13:25 IST)

संदीपा धर क्यों हर साल अपना जन्मदिन वैष्णो देवी में मनाती हैं?

Sandipa Dhar birthday
अभिनेत्री संदीपा धर के लिए जन्मदिन बड़े जश्न या पार्टियों का दिन नहीं होता, बल्कि आस्था से जुड़ा होता है। यही वजह है कि हर साल वह अपने जन्मदिन की शुरुआत माता वैष्णो देवी के दर्शन से करती हैं। यह उनके लिए एक निजी परंपरा है, जिससे उन्हें आशीर्वाद के साथ शांति और सुकून दोनों मिलता है।
 
संदीपा का मानना है कि अगर जन्मदिन भगवान के आशीर्वाद से शुरू हो, तो पूरा साल अच्छा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री की भागदौड़ और लगातार बदलते माहौल में यह परंपरा उन्हें खुद से जुड़ने का मौका देती है।इस समय वे न सिर्फ अपने सफर को याद करती हैं, बल्कि जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहती हैं और आगे बढ़ने के लिए ताकत मांगती हैं।
 
यह जन्मदिन उनके लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि उनका करियर एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उनकी आने वाली फिल्म ‘दो दीवाने सेहर में’ जल्द रिलीज़ होने वाली है और जल्द ही कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स भी सामने आनेवाले हैं। ऐसे समय में संदीपा नए सफर की शुरुआत आस्था के साथ करना पसंद करती हैं।
 
फिल्मों, वेब सीरीज़ और डांस से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी संदीपा धर ने अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाई है। उनका यह जन्मदिन मनाने का तरीका भी यही दिखाता है कि वह ज़मीन से जुड़ी रहना और आस्था को कितना महत्व देती हैं।
 
नए साल की शुरुआत के साथ संदीपा, यह साबित करती हैं कि उनके लिए आस्था सिर्फ़ किसी खास दिन तक सीमित नहीं, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा है, जो हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करती है।
 
साउथ सुपरस्टार राम चरण के घर गूंजी डबल किलकारी, उपासना ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म

साउथ सुपरस्टार राम चरण के घर गूंजी डबल किलकारी, उपासना ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्मसाउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला के घर दोहरी खुशियों ने दस्तक दी है। कपल के घर जुड़वां बच्चों का आगमन हुआ है। उपासना ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है। राम चरण और उपासना की शादी के 13 साल बाद यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल है।

'द केरल स्टोरी 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर आउट, देखिए उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया की दमदार झलक

'द केरल स्टोरी 2' के रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर आउट, देखिए उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया की दमदार झलकविपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह की बहुचर्चित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' के कैरेक्टर पोस्टर्स ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हाल ही में जारी दमदार झलकों में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा के चेहरों पर झलकता दर्द और गुस्सा इस सीक्वल की गंभीरता को बयां कर रहा है।

रोहित शेट्टी के घर के बाहर चली गोलियां, घटना के वक्त कहां थे निर्देशन?

रोहित शेट्टी के घर के बाहर चली गोलियां, घटना के वक्त कहां थे निर्देशन?बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास 'शेट्टी टावर' के बाहर गोलीबारी का मामला सामने आया है। रविवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना ने फिल्म जगत और मुंबई पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है।

उर्फी जावेद को 'इस्लाम' से बाहर करने का दावा, भड़कीं एक्ट्रेस ने फैजान अंसारी को दिया करारा जवाब

उर्फी जावेद को 'इस्लाम' से बाहर करने का दावा, भड़कीं एक्ट्रेस ने फैजान अंसारी को दिया करारा जवाबअपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस और बेबाक बयानों के लिए मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में है। हैं। इस बार वह अपने कपड़ों को लेकर नहीं, बल्कि उनके धर्म और समुदाय से जुड़े एक गंभीर दावे को लेकर चर्चा में हैं।

माता की चौकी में क्या हुआ था? पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में सुधा चंद्रन ने खोला 'उस रात' का राज

माता की चौकी में क्या हुआ था? पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में सुधा चंद्रन ने खोला 'उस रात' का राजटेलीविजन जगत की दिग्गज अभिनेत्री सुधा चंद्रन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। 'माता की चौकी' के दौरान शूट किए गए इस वीडियो में सुधा चंद्रन 'आध्यात्मिक रूप से किसी शक्ति के वश में' लग रही थीं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
