रविवार, 1 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (16:51 IST)

ब्लू सलवार सूट में शहनाज गिल ने बिखेरा अपनी सादगी का जादू, देखिए तस्वीरें

Shehnaaz Gill
पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी मेहनत और स्टाइल के दम पर उन्होंने बॉलीवुड से लेकर फैंस के दिलों तक खास जगह बनाई है। शहनाज सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। 
 
शहनाज गिल ने हाल ही में ब्लू कलर के सलवार सूट में अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में शहनाज छत पर खड़ी होकर चांद की रोशनी में पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
शहनाज ने अपने इस लुक को एक मैचिंग नेट दुपट्टे के साथ कैरी किया है। शहनाज ने 'ड्यूई बेस' मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक और हल्की काजल वाली आँखों का चुनाव किया है, जो उनके लुक को फ्रेश और वाइब्रेंट बना रहा है।
 
तस्वीरों में शहनाज कभी अपनी जुल्फें संवारती तो कभी कैमरे की ओर अपनी कातिलाना मुस्कान बिखेरती नजर आ रही हैं।
 
शहनाज की इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आ चुकेहैं। कमेंट बॉक्स में उनके चाहने वाले तारीफों के पुल बांध रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "नीले रंग में शहनाज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।" 
 
शहनाज के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वह आखिरी बार फिल्म 'इक कुड़ी' में लीड रोल में नजर आई थीं। अब वह फिल्म 'सब फर्स्ट क्लास' में दिखेंगी। 
 
90s की इस टॉप एक्ट्रेस की फिल्में देखकर शुरू हुआ था शाहरुख-गौरी खान का रोमांस, इंडियन आइडल के सेट पर हुआ खुलासानीलम कोठरी का नाम बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सभी का दिल जीत लिया था। हालांकि अब वह एक्टिंग से दूर ज्वैलरी डिजाइनिंग का बिजनेस कर रही हैं। हाल ही में नीलम कोठारी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है।

लॉरेंस गैंग ने ली रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी, पुलिस ने पुणे से पकड़े 5 संदिग्ध!फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लेते हुए इसे महज एक 'ट्रेलर' बताया है। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुणे से 5 संदिग्धों को दबोच लिया है। बॉलीवुड पर मंडराते इस नए खतरे ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ब्लू सलवार सूट में शहनाज गिल ने बिखेरा अपनी सादगी का जादू, देखिए तस्वीरेंपंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी मेहनत और स्टाइल के दम पर उन्होंने बॉलीवुड से लेकर फैंस के दिलों तक खास जगह बनाई है। शहनाज सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं।

मिर्जापुर का 'भौकाल' अब दिखेगा बड़े पर्दे पर, 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरीभारत की सबसे चर्चित और लोकप्रिय वेब सीरीज़ में से एक 'मिर्ज़ापुर' के बड़े पर्दे पर लौटने को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत तथा पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित 'मिर्ज़ापुर: द फिल्म' भारत की सबसे बड़ी क्राइम-थ्रिलर ओटीटी फ्रैंचाइज़ी मिर्ज़ापुर का फिल्मी रूपांतरण है।

250 करोड़ के आलीशान महल पर चमकी 'कृष्णा राज' की नेमप्लेट, रणबीर कपूर ने दिया दादी को खास सम्मानबॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और सपनों के महल को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में स्थित उनका आलीशान बंगला अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इस बंगले का नाम ऑफिशियली सामने आ गया है।

