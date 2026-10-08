  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rohit-shetty-nana-patekar-tribute-late-night-calls-golmaal-again
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (15:47 IST)

नाना पाटेकर ने रोहित शेट्टी से फीस लेने से कर दिया था इनकार, बोले- अनाथाश्रम में दान कर देना

नाना पाटेकर ने रोहित शेट्टी से फीस लेने से कर दिया था इनकार, बोले- अनाथाश्रम में दान कर देना
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (15:47 IST)
google-news
नाना पाटेकर ने रोहित शेट्टी से फीस लेने से कर दिया था इनकार, बोले- अनाथाश्रम में दान कर देना
नाना पाटेकर के निधन ने सिर्फ उनके प्रशंसकों को नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके करीबी लोगों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। अभिनेता के साथ अपने खास रिश्ते को याद करते हुए फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया है। रोहित ने नाना के साथ हुई देर रात की फोन कॉल्स से लेकर उनकी बेबाक बातों तक को याद किया और बताया कि नाना उन्हें कभी औपचारिकता से नहीं, बल्कि सीधे अपने अंदाज में ‘शेट्टी’ कहकर बुलाते थे।
 
रोहित के लिए नाना सिर्फ एक दिग्गज अभिनेता नहीं थे, बल्कि ऐसे शख्स थे जो उनकी फिल्मों पर बिना किसी लाग-लपेट के अपनी राय देते थे।
 

आधी रात को आता था नाना का फोन

रोहित शेट्टी ने नाना को याद करते हुए लिखा कि वह उनकी देर रात आने वाली फोन कॉल्स को हमेशा याद करेंगे। नाना फोन पर न तो ‘हैलो’ कहते थे और न किसी तरह की औपचारिक बातचीत करते थे।
 
उनका अंदाज सीधा होता था- ‘ए शेट्टी, क्या कर रहा है?’ रोहित ने बताया कि वह भी जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए पूछते थे- ‘कौन बोल रहा है?’ इसके बाद नाना का वही खास अंदाज सामने आता था- ‘साले, नाना बोल रहा हूं!’ रोहित के लिए यह छोटी-सी नोकझोंक उनके रिश्ते की खास पहचान बन गई थी।

फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे बेबाक आलोचक थे नाना

रोहित शेट्टी ने नाना की एक और बात को याद किया, जो उनके लिए बेहद खास थी। उनका कहना है कि अपनी फिल्मों के रिलीज होने के बाद नाना उनकी सबसे ईमानदार आलोचनाओं में से एक करते थे।
 
नाना को जो अच्छा लगता था, वह खुलकर कहते थे और जो पसंद नहीं आता था, उसे भी साफ-साफ बता देते थे। रोहित ने बताया कि नाना कभी अपनी राय को मीठा बनाकर पेश नहीं करते थे।
 
कभी वह कहते थे- ‘ये वाली तूने अच्छी बनाई।’
 
कभी उनकी प्रतिक्रिया होती थी- ‘ये वाली मुझे अच्छी नहीं लगी।’
 
किसी फिल्म को वह सुपरहिट बताते तो किसी के बारे में साफ कह देते कि इसे हिट बनाने की कोशिश की गई है।
 
यानी नाना की तरफ से रोहित को तारीफ भी मिलती थी तो आलोचना भी उसी बेबाक अंदाज में।

नाना ने रोहित से कहा था- तू खुद स्टार है

रोहित ने अपनी पोस्ट में नाना की एक और बात याद की। नाना उन्हें अक्सर याद दिलाते थे कि वह खुद एक स्टार हैं और उन्हें अपनी फिल्मों में बहुत सारे स्टार्स की जरूरत नहीं है।
 
नाना का यह अंदाज रोहित को इसलिए भी पसंद था क्योंकि इसमें न तो दिखावा था और न किसी तरह की चापलूसी। नाना के लिए जो सही था, वह सही था और जो गलत लगा, वह सीधे कह देते थे।
 

‘गोलमाल अगेन’ में बिना फीस काम करने का किस्सा

रोहित शेट्टी ने नाना पाटेकर के साथ 2017 की फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ का एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब नाना फिल्म में कैमियो करने के लिए तैयार हुए तो रोहित ने उनसे उनकी फीस के बारे में पूछा।
 
नाना ने रोहित की बात सुनकर फीस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह रोहित से पैसे कैसे ले सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने किसी अनाथाश्रम में रकम दान करने की बात कही। रोहित के मुताबिक यही नाना का असली स्वभाव था- सीधे, बेबाक, उदार और बिना किसी दिखावे के।
 

‘आप मुझे शेट्टी कहकर बुलाते थे, मैं इसे मिस करूंगा’

अपनी श्रद्धांजलि के अंत में रोहित शेट्टी ने लिखा कि वह नाना के साथ अपने इस खास रिश्ते को बहुत याद करेंगे। नाना का उन्हें ‘शेट्टी’ कहकर बुलाना उनके लिए महज एक संबोधन नहीं था। यह दोनों के बीच बने उस रिश्ते की पहचान थी, जिसमें औपचारिकता की कोई जगह नहीं थी। रोहित ने नाना को याद करते हुए कहा कि वह उन्हें बहुत मिस करेंगे।
 
नाना पर्दे से चले गए, लेकिन उनके साथ काम करने वाले कलाकारों और फिल्मकारों के लिए उनकी बेबाक आवाज, अचानक आने वाली फोन कॉल्स और बिना लाग-लपेट के कहे गए शब्द लंबे समय तक याद रहेंगे।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नाना पाटेकर सिर्फ पर्दे के फौजी नहीं थे, कारगिल में भी जवानों के साथ रहे, 76 से 56 किलो हुआ वजन

नाना पाटेकर सिर्फ पर्दे के फौजी नहीं थे, कारगिल में भी जवानों के साथ रहे, 76 से 56 किलो हुआ वजन

नाना पाटेकर सिर्फ पर्दे के फौजी नहीं थे, कारगिल में भी जवानों के साथ रहे, 76 से 56 किलो हुआ वजननाना पाटेकर का कारगिल से रिश्ता उनकी फिल्मों से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से अनुमति लेकर सैनिकों के साथ करीब 60 दिन बिताए थे। नाना ने बाद में बताया था कि वह क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT का हिस्सा बने थे। उन्होंने द्रास, लेह और दूसरे इलाकों में जवानों के साथ समय बिताया। इस दौरान उनका वजन 76 किलो से घटकर 56 किलो हो गया था।

रात 2:30 बजे नाना पाटेकर ने दोस्त को किया था मैसेज- ‘तबीयत ठीक नहीं’, फिर 3 घंटे में बदल गया सबकुछ

रात 2:30 बजे नाना पाटेकर ने दोस्त को किया था मैसेज- ‘तबीयत ठीक नहीं’, फिर 3 घंटे में बदल गया सबकुछनाना पाटेकर के निधन से पहले के आखिरी घंटों की पूरी कहानी सामने आई है। डॉक्टर शेखर साल्कर के मुताबिक, रात करीब 2:30 बजे नाना ने दोस्त को मैसेज कर तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। दोस्त करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा, लेकिन तब तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। मेडिकल टीम ने मौके पर सीपीआर शुरू की। अस्पताल में भी करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश हुई, लेकिन नाना को बचाया नहीं जा सका।

नाना पाटेकर-तनुश्री दत्ता का वो विवाद, जिसने बॉलीवुड हिला दिया था, निधन के बाद एक्ट्रेस ने क्या कहा?

नाना पाटेकर-तनुश्री दत्ता का वो विवाद, जिसने बॉलीवुड हिला दिया था, निधन के बाद एक्ट्रेस ने क्या कहा?नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का साल 2008 का विवाद बॉलीवुड के सबसे चर्चित मामलों में रहा। तनुश्री ने ‘हॉर्न ओके प्लीज’ की शूटिंग के दौरान नाना पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिन्हें अभिनेता ने खारिज किया था। 2019 में पुलिस ने पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही, जबकि 2025 में अदालत ने सीमा अवधि के आधार पर मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया। नाना के निधन के बाद तनुश्री ने परिवार के प्रति संवेदना जताई।

विराट के आउट होते ही खाना छोड़ देते थे नाना पाटेकर, क्रिकेट ही नहीं शूटिंग में भी थे माहिर, देखें Video

विराट के आउट होते ही खाना छोड़ देते थे नाना पाटेकर, क्रिकेट ही नहीं शूटिंग में भी थे माहिर, देखें Videoअपनी दमदार अदाकारी, बेबाक अंदाज और यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं। 75 साल की उम्र में उनके निधन से फिल्म जगत के साथ-साथ उनके चाहने वालों में भी शोक की लहर है। नाना पाटेकर को भले ही फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका क्रिकेट और शूटिंग जैसे खेलों से भी गहरा रिश्ता था। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून इतना ज्यादा था कि पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली के जल्दी आउट होने पर उनका खाना तक खाने का मन नहीं करता था।

एक्टर नहीं शेफ भी थे नाना पाटेकर! सेट पर खुद बनाते थे मटन, पूरी यूनिट को खिलाने का था शौक

एक्टर नहीं शेफ भी थे नाना पाटेकर! सेट पर खुद बनाते थे मटन, पूरी यूनिट को खिलाने का था शौकनाना पाटेकर अपनी दमदार एक्टिंग के साथ बेहतरीन कुकिंग के लिए भी जाने जाते थे। खासकर मटन उनका पसंदीदा था। शूटिंग के दौरान वह कई बार पूरी फिल्म यूनिट के लिए अपने हाथों से मटन बनाते थे। कलाकारों से लेकर टेक्नीशियन और स्पॉट बॉय तक, वह सभी के साथ खाना खाते और यह भी देखते थे कि किसी ने खाना खाया या नहीं। उनके कुकिंग प्रेम से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आज उनकी यादों को और खास बना रहे हैं।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।