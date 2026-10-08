नाना पाटेकर ने रोहित शेट्टी से फीस लेने से कर दिया था इनकार, बोले- अनाथाश्रम में दान कर देना

नाना पाटेकर ने रोहित शेट्टी से फीस लेने से कर दिया था इनकार, बोले- अनाथाश्रम में दान कर देना

नाना पाटेकर के निधन ने सिर्फ उनके प्रशंसकों को नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके करीबी लोगों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। अभिनेता के साथ अपने खास रिश्ते को याद करते हुए फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया है। रोहित ने नाना के साथ हुई देर रात की फोन कॉल्स से लेकर उनकी बेबाक बातों तक को याद किया और बताया कि नाना उन्हें कभी औपचारिकता से नहीं, बल्कि सीधे अपने अंदाज में ‘शेट्टी’ कहकर बुलाते थे।

रोहित के लिए नाना सिर्फ एक दिग्गज अभिनेता नहीं थे, बल्कि ऐसे शख्स थे जो उनकी फिल्मों पर बिना किसी लाग-लपेट के अपनी राय देते थे।

आधी रात को आता था नाना का फोन

रोहित शेट्टी ने नाना को याद करते हुए लिखा कि वह उनकी देर रात आने वाली फोन कॉल्स को हमेशा याद करेंगे। नाना फोन पर न तो ‘हैलो’ कहते थे और न किसी तरह की औपचारिक बातचीत करते थे।

उनका अंदाज सीधा होता था- ‘ए शेट्टी, क्या कर रहा है?’ रोहित ने बताया कि वह भी जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए पूछते थे- ‘कौन बोल रहा है?’ इसके बाद नाना का वही खास अंदाज सामने आता था- ‘साले, नाना बोल रहा हूं!’ रोहित के लिए यह छोटी-सी नोकझोंक उनके रिश्ते की खास पहचान बन गई थी।

फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे बेबाक आलोचक थे नाना

रोहित शेट्टी ने नाना की एक और बात को याद किया, जो उनके लिए बेहद खास थी। उनका कहना है कि अपनी फिल्मों के रिलीज होने के बाद नाना उनकी सबसे ईमानदार आलोचनाओं में से एक करते थे।

नाना को जो अच्छा लगता था, वह खुलकर कहते थे और जो पसंद नहीं आता था, उसे भी साफ-साफ बता देते थे। रोहित ने बताया कि नाना कभी अपनी राय को मीठा बनाकर पेश नहीं करते थे।

कभी वह कहते थे- ‘ये वाली तूने अच्छी बनाई।’

कभी उनकी प्रतिक्रिया होती थी- ‘ये वाली मुझे अच्छी नहीं लगी।’

किसी फिल्म को वह सुपरहिट बताते तो किसी के बारे में साफ कह देते कि इसे हिट बनाने की कोशिश की गई है।

यानी नाना की तरफ से रोहित को तारीफ भी मिलती थी तो आलोचना भी उसी बेबाक अंदाज में।

नाना ने रोहित से कहा था- तू खुद स्टार है

रोहित ने अपनी पोस्ट में नाना की एक और बात याद की। नाना उन्हें अक्सर याद दिलाते थे कि वह खुद एक स्टार हैं और उन्हें अपनी फिल्मों में बहुत सारे स्टार्स की जरूरत नहीं है।

नाना का यह अंदाज रोहित को इसलिए भी पसंद था क्योंकि इसमें न तो दिखावा था और न किसी तरह की चापलूसी। नाना के लिए जो सही था, वह सही था और जो गलत लगा, वह सीधे कह देते थे।

‘गोलमाल अगेन’ में बिना फीस काम करने का किस्सा

रोहित शेट्टी ने नाना पाटेकर के साथ 2017 की फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ का एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब नाना फिल्म में कैमियो करने के लिए तैयार हुए तो रोहित ने उनसे उनकी फीस के बारे में पूछा।

नाना ने रोहित की बात सुनकर फीस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह रोहित से पैसे कैसे ले सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने किसी अनाथाश्रम में रकम दान करने की बात कही। रोहित के मुताबिक यही नाना का असली स्वभाव था- सीधे, बेबाक, उदार और बिना किसी दिखावे के।

‘आप मुझे शेट्टी कहकर बुलाते थे, मैं इसे मिस करूंगा’

अपनी श्रद्धांजलि के अंत में रोहित शेट्टी ने लिखा कि वह नाना के साथ अपने इस खास रिश्ते को बहुत याद करेंगे। नाना का उन्हें ‘शेट्टी’ कहकर बुलाना उनके लिए महज एक संबोधन नहीं था। यह दोनों के बीच बने उस रिश्ते की पहचान थी, जिसमें औपचारिकता की कोई जगह नहीं थी। रोहित ने नाना को याद करते हुए कहा कि वह उन्हें बहुत मिस करेंगे।

नाना पर्दे से चले गए, लेकिन उनके साथ काम करने वाले कलाकारों और फिल्मकारों के लिए उनकी बेबाक आवाज, अचानक आने वाली फोन कॉल्स और बिना लाग-लपेट के कहे गए शब्द लंबे समय तक याद रहेंगे।