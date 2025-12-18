गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
  • Choose your language
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Rakul Preet Singh Slams Doctor Over Plastic Surgery Claims post viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (12:40 IST)

डॉक्टर ने किया रकुल प्रीत सिंह के प्लास्टिक सर्जरी कराने का दावा, एक्ट्रेस ने लगाई फटकार

Rakul Preet underwent plastic surgery
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
  • :

'कैंडी शॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, यूजर्स ने सिंगर के डांस मूव्स को बताया अश्लील

'कैंडी शॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, यूजर्स ने सिंगर के डांस मूव्स को बताया अश्लीलबॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ अक्सर अपने गानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ का गाना 'कैंडी शॉप' हाल ही में रिलीज हुआ है। लेकिन इस गाने की वजह से नेहा कक्कड़ ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। इस गाने के लिरिक्स पर लोग आपत्ति जता रहे हैं।

कुमार सानू पर एक्स वाइफ ने लगाए थे कई गंभीर आरोप, अब सिंगर ने ठोका मानहानि का केस, मांगा 30 लाख मुआवजा

कुमार सानू पर एक्स वाइफ ने लगाए थे कई गंभीर आरोप, अब सिंगर ने ठोका मानहानि का केस, मांगा 30 लाख मुआवजाबॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने सिंगर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

'द राजा साब' के प्रमोशन इवेंट में निधि अग्रवाल के साथ धक्का-मुक्की, भीड़ के बीच बुरी तरह फंसीं एक्ट्रेस

'द राजा साब' के प्रमोशन इवेंट में निधि अग्रवाल के साथ धक्का-मुक्की, भीड़ के बीच बुरी तरह फंसीं एक्ट्रेससाउथ सुपरस्टार प्रभास की अगली फिल्म 'द राजा साब' की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में निधि भीड़ के बीच बुरी तरह फंसी नजर आ रही हैं। यह वाक्या फिल्म के गाने 'सहना सहना' के लॉन्च इवेंट के दौरान हैदराबाद में हुआ।

पत्रकार बनना चाहती थीं भोली पंजाबन, फिर यूं एक्ट्रेस बनीं ऋचा चड्ढा

पत्रकार बनना चाहती थीं भोली पंजाबन, फिर यूं एक्ट्रेस बनीं ऋचा चड्ढाबॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा 18 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म 1986 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। इसके बाद ऋचा चड्ढा ने थिएटर का रुख किया।

अक्षय खन्ना ने आलीशान बंगले में कराया वास्तु शांति हवन, धुरंधर की रिकॉर्ड कमाई के बीच भी वे हैं लाइमलाइट से दूर

अक्षय खन्ना ने आलीशान बंगले में कराया वास्तु शांति हवन, धुरंधर की रिकॉर्ड कमाई के बीच भी वे हैं लाइमलाइट से दूरफिल्म ‘धुरंधर’ में दमदार विलेन बनकर सुर्खियों में आए अक्षय खन्ना बॉक्स ऑफिस की बड़ी सफलता के बावजूद लाइमलाइट से दूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वह अपने आलीशान बंगले में वास्तु शांति हवन कराते नजर आए, जिसने फैंस का ध्यान खींचा।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com