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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (11:23 IST)

एक सोशल मीडिया मैसेज से शुरू हुई थी प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस की प्रेम कहानी, सामने आई पहली चैट

Priyanka Chopra
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (11:25 IST)
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ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस की जोड़ी दुनिया भर में पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं और वे अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत एक बेहद साधारण सोशल मीडिया DM से हुई थी?
 
हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोनस ब्रदर्स के ऑफिशियल पॉडकास्ट पर मेहमान बनकर पहुंचीं। इस दौरान निक जोनस ने अपनी लव स्टोरी के शुरुआती दिनों को याद किया और उस पहले मैसेज का खुलासा किया, जिसने उनके बीच प्यार की चिंगारी सुलगाई थी।
भाई केविन की वजह से मिला था प्रियंका का सुराग
पॉडकास्ट के दौरान निक जोनस ने बताया कि प्रियंका चोपड़ा से उनका पहला परिचय उनके बड़े भाई केविन जोनस की वजह से हुआ था। निक ने कहा, केविन ने मुझसे आकर कहा कि क्या तुमने एबीसी का शो 'क्वांटिको' देखा है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। जब वह इस शो के बारे में बात कर ही रहा था, तभी मैंने सनसेट बुलेवार्ड की तरफ देखा और वहां प्रियंका के चेहरे का एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था।
 
निक ने आगे बताया कि इसके तुरंत बाद वह ट्विटर (अब X) पर गए और चेक किया कि क्या प्रियंका उन्हें फॉलो करती हैं। किस्मत से प्रियंका उन्हें फॉलो कर रही थीं और निक ने बिना देर किए उन्हें एक डायरेक्ट मैसेज भेज दिया। इस पर प्रियंका ने हंसते हुए कहा, 'यह बेहद अजीब कहानी है क्योंकि केविन और मेरी पसंद के शोज हमेशा एक जैसे होते हैं, जबकि निक और मुझे कभी एक जैसे शोज पसंद नहीं आते।'
 
पॉडकास्ट में उस वक्त एक मजेदार मोड़ आया जब स्क्रीन पर निक और प्रियंका की पुरानी चैट का स्क्रीनशॉट फ्लैश हुआ। निक के भाई जो और केविन जोनास ने इस चैट को बेहद ड्रामेटिक अंदाज में पढ़कर सुनाया। निक का पहला मैसेज था: "हेलो, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हमें मिलना चाहिए। मैं उन लोगों की बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्या तुम जल्द ही लॉस एंजिल्स आ रही हो?"
 
इस पर प्रियंका चोपड़ा का स्मार्ट जवाब था: "हे, ग्राहम ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। चलो फोन पर टेक्स्ट करते हैं। वह ज्यादा प्राइवेट रहेगा, क्योंकि इस अकाउंट को मेरी टीम भी एक्सेस कर सकती है।"
जब जो और केविन इस चैट को जोर-जोर से पढ़ रहे थे, तो निक और प्रियंका अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। दोनों कैमरे के सामने काफी शर्माए और एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थोड़े झेंपते नजर आए।
 
बता दें कि प्रियंका और निक की पहली बातचीत सोशल मीडिया के जरिए 2016 में शुरू हुई। करीब एक साल तक केवल चैटिंग करने के बाद, दोनों पहली बार 2017 में वैनिटी फेयर ऑस्कर आफ्टर-पार्टी में आमने-सामने मिले। इसी साल दोनों ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर साथ वॉक किया, जिससे अफेयर की खबरें तेज हो गईं।
 
2018 में निक ने प्रियंका को प्रपोज किया और दिसंबर 2018 में उदयपुर के उम्मेद भवन पैलेस में दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से बेहद ग्रैंड शादी कर ली। 2022 में सरोगेसी के जरिए दोनों के घर नन्ही परी मालती मैरी का जन्म हुआ। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रियंका पूरे 8 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं। वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर काफी चर्चा में हैं। 
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