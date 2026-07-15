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Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (14:34 IST)

'हद्द में रहना सब के सब...' पैपराजी की अजीब डिमांड पर भड़कीं जरीन खान, जमकर लगाई क्लास

Zareen Khan
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (14:36 IST)
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सोशल मीडिया के इस दौर में बॉलीवुड सेलेब्स और पैपराजी के बीच का रिश्ता काफी गहरा हो गया है। सितारे जहां भी जाते हैं, कैमरों की चमक उनके पीछे-पीछे पहुंच जाती है। कई बार यह इंटरैक्शन काफी मजेदार होता है, तो कई बार पैपराजी कुछ ऐसा कह या कर देते हैं जिससे सेलेब्स का पारा चढ़ जाता है। 
 
ऐसा ही कुछ हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के साथ हुआ। मुंबई में एक पब्लिक अपीयरेंस के दौरान पैपराजी की एक अनुचित टिप्पणी ने जरीन खान को इस कदर नाराज कर दिया कि उन्होंने सरेआम उन्हें उनकी हदें याद दिला दीं। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई एक्ट्रेस के इस बेबाक रवैये की तारीफ कर रहा है।
जरीन खान हाल ही में मुंबई में एक क्लोथिंग ब्रांड के लॉन्च इवेंट में शिरकत करने पहुंची थीं। इस फैशन इवेंट में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही थीं। जरीन ब्रांड के लेटेस्ट कलेक्शन को पैपराजी के सामने फ्लॉन्ट करते हुए डेनिम जैकेट और ड्रेस के साथ पोज दे रही थीं।
 
इस दौरान वहां मौजूद फोटोग्राफर्स में से किसी ने जरीन खान से कुछ ऐसा कह दिया, जिसने पूरे माहौल का रंग ही बदल दिया। एक फोटोग्राफर ने मजाक में जरीन से "आउटफिट पहनकर दिखाने" की मांग कर दी। पैपराजी की इस अप्रत्याशित और अनुचित मांग को सुनकर जरीन खान स्पष्ट रूप से असहज और नाराज नजर आईं। 
 
जरीन खान ने जवाब देते हुए कहा, 'तुम लोगों के सामने?' जब पैप्स ने कहा- 'हां', तो एक्ट्रेस ने कहा- 'वो तो नहीं हो रहा'। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जरीन ने कैमरे और पैपराजी की भीड़ को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि वह इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। 
 
जरीन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'फालतूगिरी की बातें नहीं करना मेरे साथ, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूं जो यह सब बकवास सहेगी, ओके? हद्द में रहना, सब के सब।' जरीन के इस कड़क जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को शांत कर दिया। 
जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिजंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स जरीन खान के समर्थन में उतर आए और पैपराजी की ऐसी भद्दी मांग की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'पैपराजी इस तरह से बात करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? अभद्रता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।'
 
बता दें कि जरीन खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म 'वीर' से की थी। इसके बाद वह सलमान खान की ही फिल्म 'रेडी' के सुपरहिट आइटम सॉन्ग 'कैरेक्टर ढीला' में नजर आईं, जिसने उन्हें रातों-रात नेशनल क्रश बना दिया था। 
 
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