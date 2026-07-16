'हैवान' से सामने आया अक्षय कुमार और सैफ अली खान का फर्स्ट लुक, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार और 'नवाब' सैफ अली खान के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सालों से जिस जोड़ी को दोबारा साथ देखने की तमन्ना सिनेप्रेमियों के दिलों में थी, वह अब बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'हैवान' का पहला लुक आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। यह फिल्म इसी साल 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर्स शेयर किए हैं। इन पोस्टर्स को साझा करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, 'एक सब कुछ देखता है, एक से कुछ नहीं छूटता, हैवानियत अब नहीं रुकेगी! #Haiwaan 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है!'

पोस्टर में अक्षय कुमार एक ब्लैक बीनी पहने नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी आंखें ढकी हुई हैं और चेहरे पर गहरी परछाइयां हैं। इस पोस्टर पर टैगलाइन लिखी है— "Vengeance sees everything" यानी 'प्रतिशोध सब कुछ देखता है'।

वहीं, एक अन्य लाल रंग के बैकग्राउंड वाले पोस्टर में अक्षय कुमार एक श्मशान घाट के पास किसी शख्स को जलते हुए देखकर खूंखार मुस्कान बिखेरते नजर आ रहे हैं, जो उनके नेगेटिव या ग्रे-शेड वाले रोल की तरफ इशारा कर रहा है।

सैफ अली खान का खतरनाक लुक: 'हर इंद्रिय एक हथियार है'

दूसरी तरफ, सैफ अली खान का लुक भी बेहद दमदार और फोकस्ड नजर आ रहा है। हरे और लाल नियॉन शेड वाले एक पोस्टर में सैफ सीधे कैमरे की ओर एक तीव्र, बिना पलक झपकाए घूरते हुए दिख रहे हैं। उनके पोस्टर पर टैगलाइन दी गई है— "Every sense is a weapon" यानी 'हर इंद्रिय एक हथियार है'।

इन दोनों के अलावा, एक और कंबाइंड पोस्टर सामने आया है जो इस थ्रिलर फिल्म की कहानी की मुख्य कड़ी की ओर इशारा करता है। इस स्प्लिट-टोन पोस्टर में अक्षय और सैफ के बीच में एक छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दे रही है, जिसने अपने हाथ में एक टेडी बियर पकड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि यह बच्ची ही इस पूरी खूनी जंग और कहानी के केंद्र में होने वाली है।

बता दें कि 'हैवान' कोई साधारण एक्शन फिल्म नहीं है। यह साल 2016 में आई सुपरस्टार मोहनलाल और समुथिरकानी की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म 'ओप्पम' की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। इस फिल्म की पटकथा को आज के दौर और बॉलीवुड के मिजाज के हिसाब से ढाला गया है।

17 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटेगी अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी

बॉक्स ऑफिस के लिहाज से यह फिल्म एक बहुत बड़ा इवेंट साबित होने वाली है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी लगभग 17 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। इससे पहले दोनों को साल 2008 में आई फिल्म 'टशन' में एक साथ देखा गया था। 90 के दशक में 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'ये दिल्लगी', 'तू चोर मैं सिपाही' और 'आरज़ू' जैसी फिल्मों से इस जोड़ी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है।

'KVN प्रोडक्शंस' और 'थिसपियन फिल्म्स' के बैनर तले बन रही इस फिल्म को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अक्षय और सैफ के अलावा बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर जैसे मंझे हुए कलाकार भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे।