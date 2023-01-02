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साल 2023 के पहले ही दिन दिखा प्रभास की 'सालार' का जलवा, ट्रेंड हुआ #SaalNahiSalaarHai

WD Entertainment Desk| पुनः संशोधित सोमवार, 2 जनवरी 2023 (14:33 IST)
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साउथ सुपरस्टार प्रभास और प्रशांत नील के इंडस्ट्री में सबसे बड़े सहयोग में से एक और 2023 की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सालार' ने नए साल पर एक बहुत ही रोमांचक शुरुआत की है। फिल्म 2023 के पहले ही दिन ट्रेंड करने लगी, जब फैंस ने सोशल मीडिया पर #SaalNahiSalaarHai के साथ फिल्म की जमकर तारीफ की।


फैंस ने घोषणा करने के साथ यह दावा भी किया कि 2023 सालार के नाम होगा। सोशल मीडिया पर फैंस ने सालार के लिए अपनी जबरदस्त एक्साइटमेंट शो करते हुए कई ट्वीट्स किए है।

होम्बले की सालार प्रभास और प्रशांत नील के पहले सहयोग को चिह्नित करता है, और फिल्म से सिनेमा इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होने की उम्मीद है। सलार भारत की दो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बाहुबली और केजीएफ का ड्रीम कॉम्बिनेशन है।








यह पहली बार है जब होम्बले फिल्म्स, केजीएफ के निर्माता, निर्देशक, तकनीशियन और बाहुबली एक्टर, सालार जिसे 2023 के ब्लॉकबस्टर के रूप में देखा जा रहा है, के साथ पूरे देश को एंटरटेन करते नजर आएंगे। होल्बले फिल्म 2023 में सालार की रिलीज के लिए तैयार हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर फैन्स की एक्साइटमेंट तेज है जिसे वो मिस नही कर सकते है।

इस बीच, खबर यह भी है कि होम्बले फिल्म्स की सालार को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया है और इसका बजट लगभग 400+ करोड़ रुपये का है। जबकि केजीएफ की गतिशील टीम और तकनीशियन भी सालार का हिस्सा हैं, अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सालार का युग शुरू हो गया है।
Edited By : Ankit Piplodiya


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