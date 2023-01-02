साल 2023 के पहले ही दिन दिखा प्रभास की 'सालार' का जलवा, ट्रेंड हुआ #SaalNahiSalaarHai

2023 Waiting #SaalNahiSalaarHai #Prabhas #Salaar pic.twitter.com/gGkcYqnP4q— Pravallika Narra (@IamPravallika) January 2, 2023
#SaalNahiSalaarHai pic.twitter.com/otz7YoxfA9— Nanda Kishore (@Kishore18760207) January 2, 2023
#SaalNahiSalaarHai pic.twitter.com/bj4DAQoJOj— tarun karnena (@KarnenaTarun) January 2, 2023
#SaalNahiSalaarHai #Prabhas pic.twitter.com/zTKgczmnC5— Janpasha Prabhas SALAAR (@JanpashaTweetz) January 1, 2023
#SaalNahiSalaarHai pic.twitter.com/TVzKRefIqF— vinay prabhas (@vinay_silarapu) January 1, 2023
#SaalNahiSalaarHai - The Biggie Salaar Era Begins pic.twitter.com/7JNmzwhzfr— Sandeep kishore (@sandeepkishore_) January 1, 2023
Rebelling worldwide September28— Rama Krishna Chitturi (@itslaxmiram) January 1, 2023
The Most Violent Men #Salaar#SaalNahiSalaarHai pic.twitter.com/EgsODb5quY
Now they deserve all love and appreciation and people were waiting for this one and it finally came and#SaalNahiSalaarHai #Prabhas pic.twitter.com/cjhUadVCuX— Rushita singh (@rushali__) January 1, 2023
No one can control our excitement for this because it's really going to be something very much impressive you all are happy#SaalNahiSalaarHai #Prabhas pic.twitter.com/jExlBLrRgG— Abhilipsa Abhi (@Abhilipsa_abhi) January 1, 2023
Edited By : Ankit Piplodiya