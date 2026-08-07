  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. mithun chakraborty hospitalized undergoes minor hand surgery suvendu adhikari visits
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (15:43 IST)

मिथुन चक्रवर्ती की हुई माइनर सर्जरी, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे अस्पताल

Mithun Chakraborty Health Update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (15:44 IST)
google-news
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और बीजेपी के केंद्रीय समिति सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनके दाहिने हाथ की एक माइनर सर्जरी की है।
 
मिथुन चक्रवर्ती के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद उनके मिलने पहुंचे और उनका हाल-चाल जाना। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं।
 
सीएम ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और बीजेपी केंद्रीय समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती शारीरिक अस्वस्थता के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने आज अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की, डॉक्टरों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मैं ईश्वर से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।
 
अस्पताल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात को मिथुन चक्रवर्ती का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मिथुन दा ने इस बारे में मुझे और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को गुरुवार रात ही सूचित कर दिया था। हालांकि, वह इस बात को लेकर किसी भी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। अब उनका ऑपरेशन सफल रहा है और उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।
मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की धरोहर 
शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें 'बंगाल की अनमोल धरोहर' करार दिया। उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती की पहचान सिर्फ एक राजनेता तक सीमित नहीं है। बंगाल के लोगों के दिल में उनका एक खास स्थान है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में राष्ट्रवादी विचारधारा और राजनीतिक बदलाव के संघर्ष में मिथुन चक्रवर्ती का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।
 
बता दें मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक और सामाजिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पूर्व में टीएमसी के राज्यसभा सांसद रहे मिथुन चक्रवर्ती ने वर्ष 2016 में शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटालों में पार्टी के कुछ नेताओं का नाम आने के बाद टीएमसी से सभी रिश्ते तोड़ लिए थे और संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी उन्होंने सेहत का हवाला दिया था।
 
इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने हाल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया। पिछले कुछ समय से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, अपनी शारीरिक तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी शूटिंग और राजनीतिक कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखा।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'एक आदमी के लिए अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती'

'आवारापन 2' में खूंखार विलेन का रोल निभा रहे पूरन गब्बी का इस फेमस एक्ट्रेस संग है खास रिश्ता

'आवारापन 2' में खूंखार विलेन का रोल निभा रहे पूरन गब्बी का इस फेमस एक्ट्रेस संग है खास रिश्ताबॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जितना इमरान हाशमी छाए रहे उतना ही फिल्म के विलेन को भी स्पेस मिला है।

'ओह माय डॉग' स्क्रीनिंग में रवीना टंडन पर झपटा डॉग, डरने के बजाय एक्ट्रेस ने ऐसे दिखाई दरियादिली

'ओह माय डॉग' स्क्रीनिंग में रवीना टंडन पर झपटा डॉग, डरने के बजाय एक्ट्रेस ने ऐसे दिखाई दरियादिलीफिल्म 'ओह माय डॉग' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई में एक ऐसी घटना घटी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रोक दीं। रेड कार्पेट पर पैपराजी को पोज दे रहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन पर फिल्म का चार पैरों वाला मुख्य कलाकार (डॉग स्टार) अचानक बेकाबू होकर झपट पड़ा।

यश राज फिल्म्स पहली बार बनाएगा हॉरर फिल्म, वरुण धवन निभाएंगे लीड रोल

यश राज फिल्म्स पहली बार बनाएगा हॉरर फिल्म, वरुण धवन निभाएंगे लीड रोलयश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) पहली बार हॉरर जॉनर में कदम रखने जा रही है। इस फिल्म में अभिनेता वरुण धवन मुख्य भूमिका निभाएंगे, जबकि निर्देशन और पटकथा की जिम्मेदारी 'रॉकेट बॉयज़' से चर्चित अभय पन्नू संभालेंगे। फिल्म की शूटिंग इस वर्ष के अंत में शुरू होने की योजना है और इसे वर्ष 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा।

मिथुन चक्रवर्ती की हुई माइनर सर्जरी, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे अस्पताल

मिथुन चक्रवर्ती की हुई माइनर सर्जरी, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे अस्पतालबॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और बीजेपी के केंद्रीय समिति सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनके दाहिने हाथ की एक माइनर सर्जरी की है।

51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'एक आदमी के लिए अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती'

51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'एक आदमी के लिए अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती'बॉलीवुड में शादी और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर कलाकारों पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन आज के दौर में सिनेमा जगत के कई बड़े सितारे बिना किसी झिझक के अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहे हैं। सलमान खान, तबू और सुष्मिता सेन जैसी हस्तियों के बाद अब 'गदर' फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल ने भी अपने सिंगल स्टेटस पर ऐसी बात कही है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।