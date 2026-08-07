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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (12:58 IST)

रकुल प्रीत सिंह का बोल्ड अंदाज, थाई-हाई स्लिट गाउन में ढाया कहर, तस्वीरें वायरल

Rakul Preet Singh latest photos
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (13:02 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपने अभिनय के साथ-साथ अपने बेहतरीन स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में रकुल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका बेहद हॉट और बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है। 
 
विंटेज बैकड्रॉप में कराए गए इस फोटोशूट में रकुल प्रीत  सिंह का ग्लैमरस अंदाज़ देखने लायक है। तस्वीरों में रकुल प्रीत सिंह ने ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन का सीक्वेन गाउन पहना हुआ है, जो एनिमल प्रिंट पैटर्न से मिलता-जुलता लुक देता है।

 
इस गाउन में प्लंजिंग वी-नेकलाइन और कमर पर एक डार्क बेल्ट फिनिशिंग दी गई है। ड्रेस का सबसे मुख्य आकर्षण इसका बोल्ड थाई-हाई स्लिट है, जो रकुल की टोंड लेग्स को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है।
 
रकुल के ड्रेस के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा ब्लैक बो अटैचमेंट है जो बैकलेस कट को एक ट्रेंडी और एलिगेंट लुक दे रहा है। रकुल का ब्यूटी लुक उनके आउटफिट को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है
 
उन्होंने बालों को सामने से स्लीक और सेंटर-पार्टेड रखते हुए पीछे वॉल्यूमिनस कर्ली लो-पॉनीटेल बनाई है। मिनिमल लेकिन ग्लैम मेकअप के साथ सॉफ्ट ब्राउन आईशैडो, मस्कारा लोडेड लैशेज, हाइलाइटेड चीकबोन्स और न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक चुनी है।
 
एक्सेसरीज की बात करें तो रकुल ने कानों में बड़े आकार के ब्लैक एंड गोल्ड ज्योमैट्रिक डैंगलर इयररिंग्स, हाथों में कड़े और सिंपल ब्लैक स्ट्रैपी हील्स के साथ अपना लुक पूरा किया है। फैंस उनके इस अवतार पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं।
 
रकुल ने इस फोटोशूट में एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज़ दिए हैं। सीढ़ियों की रेलिंग को थामकर कभी वो कैमरे में सीधे इंटेंस लुक दे रही हैं, तो कभी साइड प्रोफाइल से अपनी बैकलेस ड्रेस फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
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