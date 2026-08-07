  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. meenamma 5 iconic dialogues that made deepika padukone the soul of chennai express
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Friday, 7 August 2026 (13:46 IST)

मीनम्मा के 5 आइकॉनिक डायलॉग्स, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को बनाया 'चेन्नई एक्सप्रेस' की जान

Chennai Express 13 Years
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (13:46 IST)
google-news
'चेन्नई एक्सप्रेस' को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण की मीनम्मा आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक हैं। उनके खास एक्सेंट, शानदार कॉमिक टाइमिंग, इमोशनल अंदाज और मजेदार पर्सनैलिटी ने मीनम्मा को रिलीज के साथ ही फैंस का फेवरेट बना दिया था। 
 
जहां शाहरुख खान के राहुल और दीपिका की मीना ने बॉलीवुड की सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में अपनी जगह बनाई, वहीं मीनम्मा के डायलॉग्स भी जल्द ही पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। 'चेन्नई एक्सप्रेस' के 13 साल पूरे होने पर आइए मीनम्मा के उन पांच आइकॉनिक डायलॉग्स को फिर से याद करते हैं, जो आज भी हमारे दिमाग में बसे हुए हैं।
 

“हम लोग जहां से खड़ी होती, स्टेशन वहीं से शुरू होती।”

अमिताभ बच्चन के 'कालिया' के मशहूर डायलॉग से प्रेरित इस लाइन को मीना तब बोलती है, जब वह राहुल को बताती है कि उसके शहर में उसके पिता का कितना दबदबा है। यह डायलॉग फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक बन गया और आज भी मीनम्मा की पहचान से जुड़ा हुआ है।
 

“डोंट वरी, भागने में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है।”

भागकर शादी से बचने वाली दुल्हन मीना राहुल को भरोसा दिलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कहती है। यह लाइन उसके बेबाक और जिंदादिल अंदाज को पूरी तरह दिखाती है और फिल्म के सबसे ज्यादा बोले जाने वाले पलों में से एक बन गई।
 

“थंगाबली किट्टा वराथे..”

इसका आसान मतलब है, “थंगाबली के पास मत जाना।” फिल्म के सबसे मजेदार सीन्स में से एक में यह डायलॉग आता है। मीनम्मा के नींद में बात करने और गलती से राहुल को बेड से नीचे गिरा देने वाला सीन 'चेन्नई एक्सप्रेस' के सबसे यादगार कॉमेडी सीन्स में शामिल है।

“कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी?”

राहुल और मीना की मजेदार नोकझोंक ने फिल्म में एक अलग ही चार्म जोड़ा और यह डायलॉग उनकी इसी फनी केमिस्ट्री को दिखाता है। दोनों की नेचुरल केमिस्ट्री ने साधारण बातचीत को भी यादगार बना दिया और यह सीन आज भी फैंस के पसंदीदा पलों में शामिल है।
 

“बिना अम्मा अप्पा के (तुमने) 50 साल निकाल दिए।”

मीनम्मा के खास अंदाज में बोला गया यह डायलॉग उसके किरदार की मासूमियत, ह्यूमर और गर्मजोशी को दिखाता है। यह उन पलों में से एक है, जिन्हें 'चेन्नई एक्सप्रेस' दोबारा देखते हुए आज भी देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
 
13 साल बाद भी मीनम्मा दीपिका पादुकोण के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग और दिल से निभाए गए इस किरदार ने मीनम्मा को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया और 'चेन्नई एक्सप्रेस' आज भी अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन करती है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रकुल प्रीत सिंह का बोल्ड अंदाज, थाई-हाई स्लिट गाउन में ढाया कहर, तस्वीरें वायरल

'आवारापन 2' में खूंखार विलेन का रोल निभा रहे पूरन गब्बी का इस फेमस एक्ट्रेस संग है खास रिश्ता

'आवारापन 2' में खूंखार विलेन का रोल निभा रहे पूरन गब्बी का इस फेमस एक्ट्रेस संग है खास रिश्ताबॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ट्रेलर में जितना इमरान हाशमी छाए रहे उतना ही फिल्म के विलेन को भी स्पेस मिला है।

'ओह माय डॉग' स्क्रीनिंग में रवीना टंडन पर झपटा डॉग, डरने के बजाय एक्ट्रेस ने ऐसे दिखाई दरियादिली

'ओह माय डॉग' स्क्रीनिंग में रवीना टंडन पर झपटा डॉग, डरने के बजाय एक्ट्रेस ने ऐसे दिखाई दरियादिलीफिल्म 'ओह माय डॉग' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई में एक ऐसी घटना घटी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रोक दीं। रेड कार्पेट पर पैपराजी को पोज दे रहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन पर फिल्म का चार पैरों वाला मुख्य कलाकार (डॉग स्टार) अचानक बेकाबू होकर झपट पड़ा।

यश राज फिल्म्स पहली बार बनाएगा हॉरर फिल्म, वरुण धवन निभाएंगे लीड रोल

यश राज फिल्म्स पहली बार बनाएगा हॉरर फिल्म, वरुण धवन निभाएंगे लीड रोलयश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) पहली बार हॉरर जॉनर में कदम रखने जा रही है। इस फिल्म में अभिनेता वरुण धवन मुख्य भूमिका निभाएंगे, जबकि निर्देशन और पटकथा की जिम्मेदारी 'रॉकेट बॉयज़' से चर्चित अभय पन्नू संभालेंगे। फिल्म की शूटिंग इस वर्ष के अंत में शुरू होने की योजना है और इसे वर्ष 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा।

मिथुन चक्रवर्ती की हुई माइनर सर्जरी, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे अस्पताल

मिथुन चक्रवर्ती की हुई माइनर सर्जरी, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे अस्पतालबॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और बीजेपी के केंद्रीय समिति सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनके दाहिने हाथ की एक माइनर सर्जरी की है।

51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'एक आदमी के लिए अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती'

51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'एक आदमी के लिए अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती'बॉलीवुड में शादी और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर कलाकारों पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन आज के दौर में सिनेमा जगत के कई बड़े सितारे बिना किसी झिझक के अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहे हैं। सलमान खान, तबू और सुष्मिता सेन जैसी हस्तियों के बाद अब 'गदर' फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल ने भी अपने सिंगल स्टेटस पर ऐसी बात कही है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।