'पानी पानी' के सेट से जैकलीन फर्नांडिस ने शेयर किया बीटीएस वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस हाल ही में के साथ म्यूजिक वीडियो 'पानी पानी' में नजर आईं। इस गाने में जैकलीन ने दर्शकों को उनके आकर्षक लुक और डांस मूव्स से प्रभावित कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हाल ही में के साथ म्यूजिक वीडियो 'पानी पानी' में नजर आईं। इस गाने में जैकलीन ने दर्शकों को उनके आकर्षक लुक और डांस मूव्स से प्रभावित कर दिया है।





अब जैकलीन फर्नांडिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गाने के बिहाइंड द सीन्स का एक वीडियो शेयर किया, जहां उन्होंने अपनी टीम पर प्रशंसा और प्यार की बौछार की।





जैकलीन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, We shot #PAANIPAANI over 2 days in blazing Rajasthani desert heat but still this team made it so easy! Love you guys







वीडियो में जैकलीन को अपनी टीम के साथ राजस्थान की सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने बादशाह के साथ यह भी कहा, गेंदा फूल बहुत बडी सफलता रही है, और 'पानी पानी' ऐसी ही होगी।



गाने से जुडे उनके 3 अलग अलग और मंत्रमुग्ध करनेवाले लुक भी वीडियो में शामिल हैं, जो किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। रिलीज होने के बाद से ही इस गाने ने हर किसी की प्लेलिस्ट में जगह बना ली है और जैकलीन के डैशिंग लुक की तारीफ हर तरफ हो रही है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो, जैकलीन अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ बच्चन पांडे, रणवीर सिंह के साथ सर्कस, सैफ अली खान, यामी गौतम और अर्जुन कपूर के साथ भूत पुलिस, सलमान खान के साथ किक 2 और हाल ही में घोषित राम सेतु में अक्षय कुमार के साथ दिखाई देंगी।