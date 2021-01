जैकलीन फर्नांडिस की लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग, व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में एक्ट्रेस का हॉट अंदाज

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा जैकलनी वर्कआउट रिलेटेड फोटोज और वीडियो भी शेयर करती हैं।





हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में वह व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में बेहद बोल्ड अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।







जैकलीन फर्नांडिस की ये तस्वीरें किसी फोटोशूट का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके अगले प्रोजेक्ट का टीजर हैं। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया है।

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जैकलीन ने कैप्शन में लिखा, Together we rise. @sherox.life coming soon. Time is now Queens @sherox.life coming soon. तस्वीरों में जैकलीन फर्नांडिस की बॉडी परफेक्ट शेप में दिखाई दे रही हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन फर्नांडिस ने साल 2009 में फिल्म 'अलादीन' से बॉलीवुड में कदम रखा था। वहीं जैकलीन को 'मर्डर 2' से काफी लोकप्रियता मिली थीं। जैकलीन जल्द ही बच्चन पांडे, किक 2 और सर्कस जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं।