जैकी भगनानी ने 'हिंदुस्तान टाइम्स ट्रेलब्लेजर अवार्ड्स 2021' किया अपने नाम, बोले- मैं हमेशा से सोचा करता था कि...

जैकी भगनानी ने 'हिंदुस्तान टाइम्स ट्रेलब्लेज़र अवार्ड्स 2021' अपने नाम कर लिया है जो इस सूची का हिस्सा बनने वाले सबसे कम उम्र के निर्माता हैं। जैकी भगनानी महामारी के दौरान एक फीचर फिल्म शुरू करने और खत्म करने वाले दुनिया के पहले निर्माता भी हैं जहां वह अपनी फिल्मों के लिए विभिन्न पीढ़ियों के सुपरस्टार के साथ काम करते हुए बॉलीवुड रेस का नेतृत्व कर रहे हैं।

अपने सोशल मीडिया पर, जैकी ने पुरस्कार के लिए आभार व्यक्त किया, जहां निर्माता ने अपने हाथ में अवार्ड के साथ तस्वीर साझा की है। वे लिखते है, Thank you @htcity for honouring me with #httrailblazerawards2021. Absolutely grateful for this and I wanna thank the entire team of #Bellbottom and specially @akshaykumar sir without whom achieving this milestone of completing the shoot in the pandemic would have been impossible!







पुरस्कार मिलने पर जैकी ने कहा, मैं हमेशा से सोचा करता था कि मुझे ऐसा सम्मान कब मिलेगा। मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं बेल बॉटम की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे पिता का भी आभारी हूँ क्योंकि वह उस वक़्त लंदन में मौजूद थे जो सब कुछ संभाल रहे थे। निर्देशक रंजीत, सभी कलाकार और चालक दल और सभी ज़्यादा अक्षय सर का धन्यवाद।

अगर यह उनके लिए नहीं होता तो मुझे इसे शूट करने की ताकत नहीं मिलती थी। विशेष रूप से उद्योग का एक छोटा सा हिस्सा होने के नाते, हमें लगा कि किसी को यह साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। मुझे कहना होगा कि पहली बार मुझे लगा कि पूरी बिरादरी ने एक साथ आकर हमें समर्थन दिया और वे बहुत खुश थे। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पिता मेरे रोल मॉडल हैं लेकिन अब मेरे पास दो हैं- मेरे पिता और अक्षय सर।





जैकी भगनंगी वर्तमान में बेल बॉटम के लिए सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ और अपनी फिल्म फ्रेंचाइजी 'गणपत' के लिए टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने वरुण धवन के साथ भी काम किया था, जिसने उन्हें विभिन्न पीढ़ियों के सुपरस्टार के साथ काम करने वाले एकमात्र निर्माताओं में से एक बना दिया है।