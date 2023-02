For the first time ever Advance booking for a film opens 3 months in advance

यूनिवर्सल पिक्चर्स की फास्ट एक्स: फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की दसवीं किस्त ने रिलीज से पहले एक रिकॉर्ड बनाया है। फास्ट एक्स की एडवांस अग्रिम बुकिंग तीन महीने पहले ही शुरू हो गई है जो किसी भी स्टूडियो के लिए पहली बार है। ट्रेलर को भारत में अब तक 2.3 करोड़ व्यूज मिल चुके जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण, यूनिवर्सल पिक्चर्स प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और उन्हें लगभग 90 दिनों पहले टिकट बुक करने का अनूठा मौका दे रहा है। यूनिवर्सल पिक्चर्स की फास्ट एक्स: फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की दसवीं किस्त ने रिलीज से पहले एक रिकॉर्ड बनाया है। फास्ट एक्स की एडवांस अग्रिम बुकिंग तीन महीने पहले ही शुरू हो गई है जो किसी भी स्टूडियो के लिए पहली बार है। ट्रेलर को भारत में अब तक 2.3 करोड़ व्यूज मिल चुके जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण, यूनिवर्सल पिक्चर्स प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और उन्हें लगभग 90 दिनों पहले टिकट बुक करने का अनूठा मौका दे रहा है।





फास्ट एक्स के लिए प्री-बुकिंग देश के चुनिंदा पीवीआर और आईनॉक्स सिनेमा में आईमैक्स और 4डीएक्स में विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध है। फास्ट एक्स 19 मई, 2023 को ‍रिलीज होगी। इसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। विन डीजल, जेसन मोमोआ, मिशेल रोड्रिग्ज, टायरिस गिब्सन, क्रिस्टोफर ब्रिजेस, नथाली इमैनुएल, जोर्डाना ब्रूस्टर, जॉन सीना जैसे कलाकार इस फिल्म में हैं।





यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हाल ही में फास्ट एक्स का ट्रेलर रिलीज किया। एक्शन से भरपूर ट्रेलर में दिखाया गया है कि परिवार का पुनर्मिलन एक भयावह खतरे का विषय है। यह खतरा, अतीत की छाया से उभर रहा है, रक्त प्रतिशोध से प्रेरित है और सब कुछ और हर किसी को नष्ट करने के लिए निकला है।

यूनिवर्सल पिक्चर्स को भारत में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी द्वारा डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है।





