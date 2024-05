The Lord of the Rings The Rings of Power Season 2: प्राइम वीडियो ने खुलासा किया कि लॉरेंस ओलिवियर अवॉर्ड विजेता अभिनेता रोरी किन्नर 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर' के दूसरे सीज़न की कास्ट में शामिल हो गए हैं, जे.आर.आर. टॉल्किन के प्रशंसकों के प्रिय पात्र टॉम बॉम्बाडिल की भूमिका निभाएंगे।