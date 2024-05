द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर में रोरी किन्नर निभाएंगे टॉम बॉम्बैडिल का किरदार

The Lord of the Rings The Rings of Power 2: प्राइम वीडियो ने खुलासा किया कि लॉरेंस ओलिवियर अवॉर्ड विजेता अभिनेता रोरी किन्नर 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर' के दूसरे सीज़न की कास्ट में शामिल हो गए हैं, जे.आर.आर. टॉल्किन के प्रशंसकों के प्रिय पात्र टॉम बॉम्बाडिल की भूमिका निभाएंगे। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर का दूसरा सीज़न विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर 29 अगस्त, 2024 को प्रीमियर किया जाएगा।

यह घोषणा काफी ऑनलाइन अनुमान के बाद आई है, क्योंकि कालातीत, रहस्यमय और हंसमुख टॉम बॉम्बाडिल दशकों से टॉल्किन के प्रशंसकों के प्रिय रहे हैं। बड़ी कहानी के कई महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी भूमिका को देखते हुए, मिडल-अर्थ की अन्य ऑन-स्क्रीन प्रस्तुतियों में इस चरित्र की अनुपस्थिति अक्सर जोरदार चर्चा का विषय रही है। यह खबर नई छवियों के माध्यम से सामने आई है और वैनिटी फेयर में एक साक्षात्कार में खुलासा किया गया है।

सिरीज़ के शो रनर्स जे.डी. पेन और पैट्रिक मैके इस नई तत्व को कहानी में लाने के लिए उत्साहित हैं, और वे इस बात से रोमांचित हैं कि प्रतिभाशाली रोरी किन्नर इस प्रतिष्ठित भूमिका को जीवन में ला रहे हैं। मैके कहते हैं, वह चंचल और जादुई है, और लगभग मूर्खतापूर्ण है। लेकिन इसमें युगों का ज्ञान और क्षेत्रों का संगीत और प्राचीन इतिहास और मिथक के गहरे भावनात्मक कुएं भी हैं, और उनकी अवधारणा और कार्य नॉर्स मिथकों से जुड़े हुए हैं और यूरोपीय परी कथा में गहरी जड़ें हैं।

पेन कहते हैं, टॉम उस संरचना के भीतर एक जिज्ञासा की तरह है क्योंकि, जबकी हर जगह अँधेरा छाया है, टॉम बॉम्बैडिल गा रहा है और पंक्तियाँ कह रहा है जो बच्चों की नर्सरी कविताएँ जैसी हो सकती हैं। इसलिए, वह बाकी सीज़न के टोनल बदलाव को चुनौती देता है और अंधेरे के समुद्र के बीच प्रकाश का एक वास्तविक बिंदु है।

किन्नर ने प्रसिद्ध पीले जूते पहनने के अवसर का लाभ उठाया, तथा टॉम बॉम्बैडिल के बारे में बताया, हालांकि पाठकों को टॉम बॉम्बैडिल का वर्णन अच्छी तरह से ज्ञात था, लेकिन उन्होंने टोल्किन के काम के फिल्मी संस्करण में पहली बार रहस्यमयी प्राणी की आवाज और हाव-भाव को चित्रित करने के अवसर का भरपूर आनंद उठाया।

रोरी किन्नर 'टॉम बॉम्बैडिल' की भूमिका निभा रहे हैं, जो टॉल्किन के कार्यों में अज्ञात मूल का एक पात्र है और एक कालातीत बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। वह अक्सर पात्रों को चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की दिशा में प्रेरित करता है और उन्हें उनके चारों ओर की व्यापक दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

लोककथाओं में, वह दावा करता है कि वह मिडल-अर्थ जितना पुराना है और उसकी बुद्धिमत्ता दूसरों की पहुंच से कहीं परे है। खोज और अर्थ की तलाश की भावना के लिए आवश्यक, बॉम्बैडिल अपने पीले जूतों, नीली जैकेट और पंख वाली टोपी में प्रसिद्ध है, और रहस्यमय अभिव्यक्तियों को गायन छंदों में व्यक्त करता है।