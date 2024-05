Anjali said thanks to Balakrishna: साउथ स्टार और पॉलिटिशियन नंदमुरी बालकृष्ण का एक वीडियो बीते दिन जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में फिल्म 'गैंग्स ऑफ गोदावरी' के प्री-रिलीज इवेंट पर स्टेज पर एक्ट्रेस अंजलि को धक्का मारते नजर आ रहे हैं। इसके बाद से बालकृष्ण को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।