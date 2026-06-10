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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 10 जून 2026 (14:31 IST)

'कॉकरोच जनता पार्टी को टक्कर देने आई एल्विश यादव की 'खरगोश जनता पार्टी, घोषणापत्र भी जारी किया

Elvish Yadav KJP controversy
मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी चर्चा कोई नया व्लॉग, विवाद या गाने की वजह से नहीं है, बल्कि उनका एक नया राजनीतिक व्यंग्य है। एल्विश यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक काल्पनिक राजनीतिक दल 'खरगोश जनता पार्टी' (Khargosh Janata Party - KJP) लॉन्च करने का ऐलान किया है। 
 
दरअसल, यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़ा हुआ है। एल्विश यादव ने CJP के कथित घोषणापत्र और उनकी कार्यशैली को आड़े हाथों लेते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट साझा की। 
 
इस पोस्ट में उन्होंने CJP का मजाक उड़ाते हुए तीन मुख्य बिंदु लिखे: "सबको फ्री बचा हुआ खाना मिलेगा।", "कैबिनेट मीटिंग फ्रिज के पीछे होगी।" और "जीरो ट्रांसपेरेंसी" (रोशनी से दूर रहने की कॉकरोच की आदत पर तंज)।
इन पंक्तियों के जरिए एल्विश ने CJP के समर्थकों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया, तो एल्विश ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए एक और टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि अब वह ऐसी बहसों में ज्यादा समय खराब नहीं करते क्योंकि "बहस से बेहतर पेस्ट कंट्रोल काम करता है।" उनका यह 'पेस्ट कंट्रोल' वाला बयान इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया।
 
CJP पर लगातार हमले करने के बाद एल्विश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने बाकायदा अपनी नई काल्पनिक पार्टी 'खरगोश जनता पार्टी' (KJP) का एक आधिकारिक पोस्टर और चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। इस पोस्टर में एल्विश यादव की तस्वीर के साथ पार्टी के झंडे का स्वरूप भी दिखाया गया है, जिसमें एक खरगोश गाजर खाते हुए नजर आ रहा है।
 
एल्विश ने अपनी इस वर्चुअल पार्टी के लिए बकायदा एक चुनावी स्लोगन भी तैयार किया 'तेज दिमाग, लंबे कान, गाजर के साथ सबका विकास।' इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस और समर्थकों से मजाकिया अपील करते हुए कहा, 'सारे भाई जंतर-मंतर पहुंच जाओ, सबको फ्री गाजर मिलेगी।'
 
एल्विश के फैंस इस पोस्ट को जमकर शेयर कर रहे हैं और इस पर लगातार मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस मस्ती-मजाक के बीच देश की मौजूदा गंभीर परिस्थितियों पर सवाल उठा दिया। यूजर ने पूछा कि जब देश में NEET पेपर लीक विवाद और आर्थिक संकट जैसे गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, तो ऐसे समय में इस तरह के सतही मजाक और काल्पनिक राजनीति का क्या मतलब है?
 
इस गंभीर सवाल पर एल्विश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने विवाद को और बढ़ा दिया। एल्विश ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब देते हुए लिखा, 'खरगोश जनता पार्टी को सपोर्ट करो, जो भी पेपर लीक करवाना होगा, हम करवा देंगे।' जहां उनके समर्थकों ने इसे सिर्फ एक 'डार्क ह्यूमर' या व्यंग्य के रूप में लिया, वहीं कई यूजर्स और आलोचकों ने इसे बेहद असंवेदनशील बताया। 
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