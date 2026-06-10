प्राइम वीडियो की मच-अवेटेड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर 'राख' का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज

प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली प्राइम ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर 'राख' का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह सीरीज एक बेहद रोमांचक और काल्पनिक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जो 1970 के दशक के आखिरी सालों पर आधारित है। इसमें एक ऐसे चौंकाने वाले अपराध को दिखाया गया है जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि एक देशव्यापी तलाश को भी जन्म दिया, जो अपराध और न्याय के बीच के टकराव को सामने लाती है।

ट्रेलर की शुरुआत आंखों के एक दमदार क्लोज़-अप और एक पागलपन भरी हंसी से होती है, जो आगे आने वाली कहानी का माहौल सेट कर देती है। तेज़ रफ्तार और गंभीर दृश्यों से भरपूर यह ट्रेलर दर्शकों को बाबू (आकाश मखीजा) और रज्जो (रमनदीप यादव) की दुनिया में ले जाता है।

उनके द्वारा किए गए अपराधों की तीखी झलकियों के ज़रिए, यह ट्रेलर उनके परेशान करने वाले अतीत की एक झलक दिखाता है, उनके उलझे हुए दिमाग की परतों को खोलता है और उन ताकतों को उजागर करता है जिन्होंने उन्हें ऐसा बनाया। वहीं दूसरी तरफ, एसआई जयप्रकाश (अली फज़ल) समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं ताकि वे उन्हें पकड़ सकें, क्योंकि वे अपने पीछे तबाही का मंज़र छोड़ते जा रहे हैं। जैसे-जैसे तलाश तेज़ होती जा रही है और दांव ऊंचे होते जा रहे हैं, ट्रेलर एक दृढ़ निश्चय वाले पुलिसवाले और दो सबसे खतरनाक दुश्मनों के बीच एक रोमांचक जंग का वादा करता है जिनका उसने कभी सामना किया है।

लगातार बढ़ते तनाव, बांधकर रखने वाले सस्पेंस और इमोशनल गहराई से भरपूर, यह दूसरा ट्रेलर 'राख' के लिए उत्सुकता को और बढ़ा देता है, जो दो बदनाम किरदारों के दिमाग में झांकने वाले एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल सफर का वादा करता है। क्या एसआई जयप्रकाश उन्हें पकड़ पाएंगे या वे हमेशा एक कदम आगे रहेंगे? जैसे-जैसे यह पीछा और भयानक होता जाता है, देखिए कि चूहे-बिल्ली के इस खतरनाक खेल में जीत किसकी होती है। 'राख' का प्रीमियर 12 जून को, सिर्फ प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है।

इस सीरीज के बारे में बात करते हुए इसके क्रिएटर्स, राइटर्स और को-डायरेक्टर्स अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने कहा, दिन के आखिर में, बेहतरीन क्राइम कहानियों में जो चीज़ आपके ज़हन में रह जाती है, वह सिर्फ कोई क्राइम या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आपको उनके पीछे के गहरे मानवीय एहसास याद रहते हैं। 'राख' के ज़रिए हम चाहते थे कि दर्शक उन इमोशनल पहलुओं को महसूस करें जिनकी उम्मीद वे किसी क्राइम थ्रिलर से नहीं करते, क्योंकि एक क्राइम स्टोरी में सिर्फ क्राइम ही नहीं होता बल्कि यह उन सभी चीज़ों के बारे में भी होती है जो वह अपने पीछे छोड़ जाता है।

'राख' एक काल्पनिक सीरीज है जिसके डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रोसित रॉय हैं, और इसे अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत द्वारा क्रिएट, राइट और को-डायरेक्ट किया गया है, साथ ही इसके डायलॉग आयुष त्रिवेदी ने लिखे हैं। इस सीरीज में सोनाली बेंद्रे, अली फज़ल और आमिर बशीर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिनके साथ आकाश मखीजा, रमनदीप यादव, दिव्या शर्मा, विवान शर्मा, अंशुल चौहान, राकेश बेदी और दिब्येंदु भट्टाचार्य जैसे कलाकार महत्वपूर्ण किरदारों में नज़र आएंगे। यह सीरीज 12 जून को पूरे भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर हिंदी में प्रीमियर के लिए तैयार है।