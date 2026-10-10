अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर गदर, 400 करोड़ क्लब में पहुंची फिल्म

अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कंक्लूजन' अपनी रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है। फिल्म ने अपने आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन दिखाया है, जिसने फिल्म विश्लेषकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है।

वर्किंग डेज होने के बावजूद फिल्म के बिजनेस में गुरुवार के मुकाबले 11.5% का शानदार उछाल दर्ज किया गया। Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने अपने दूसरे शुक्रवार (Day 8) को भारत में 14.50 करोड़ रुपये का दमदार नेट कलेक्शन किया। गुरुवार को फिल्म की कमाई 13 करोड़ रुपये रही थी, जिसके मुकाबले शुक्रवार को दर्शकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई।

इस उछाल के साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 260 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, अगर भारत में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 312 करोड़ रुपये के पार चला गया है।

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार

ओवरसीज में भी 'विजय सालगांवकर' की चालाकी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 95 करोड़ रुपये हो गया है।

घरेलू और विदेशी बाजारों की कमाई को मिला दिया जाए, तो 'दृश्यम 3' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 407 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। इसी के साथ यह फिल्म इस साल की सबसे तेज 400 करोड़ी फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है।

फिल्म की शुरुआत ही ऐतिहासिक रही थी। पहले वीकेंड से लेकर अब तक के आंकड़े इस प्रकार हैं:

Day 1 (पहला शुक्रवार): 62.00 करोड़ रुपये

Day 2 (शनिवार): 53.50 करोड़ रुपये

Day 3 (रविवार): 61.00 करोड़ रुपये

Day 4 (सोमवार): 21.00 करोड़ रुपये

Day 5 (मंगलवार): 19.50 करोड़ रुपये

Day 6 (बुधवार): 15.50 करोड़ रुपये

Day 7 (गुरुवार): 13.00 करोड़ रुपये

Day 8 (दूसरा शुक्रवार): 14.50 करोड़ रुपये

कुल नेट कलेक्शन (India Nett): 260.00 करोड़ रुपये

मलयालम से अलग, बिल्कुल नई और सस्पेंस से भरी कहानी

अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम : द कंक्लूजन' इस हिंदी फ्रैंचाइजी की तीसरी और अंतिम किश्त है। गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की शुरुआत मूल रूप से मलयालम सिनेमा (मोहनलाल स्टारर) से हुई थी, लेकिन हिंदी की इस तीसरी फिल्म की कहानी मलयालम संस्करण से बिल्कुल अलग और एक नई दिशा में बनाई गई है।

फिल्म की पटकथा आमिल कियान खान और परवेज शेख ने लिखी है। कहानी एक बार फिर विजय सालगांवकर (अजय देवगन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए हर हद पार करने को तैयार है। इस बार पुरानी फाइलें फिर से खुलती हैं और नए सबूत विजय के सालों पुराने राज को फाश करने की धमकी देते हैं।