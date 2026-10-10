रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' की ग्रैमी अवॉर्ड्स में एंट्री की तैयारी, 9 कैटेगरी में पेश किए गए गाने

भारतीय सिनेमा और संगीत जगत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह स्टारर और निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है।

फिल्म का म्यूजिक एल्बम और इसके कई लोकप्रिय गाने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार 'ग्रैमी अवॉर्ड्स' की रेस में शामिल होने जा रहे हैं। टी-सीरीज और बी62 स्टूडियोज ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है। इस खबर के सामने आते ही भारतीय फैंस और म्यूजिक लवर्स के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

T-Series और B62 Studios का बड़ा दांव: 9 कैटेगरी में अभियान

फिल्म के मेकर्स और दिग्गज म्यूजिक लेबल T-Series तथा B62 Studios ने संयुक्त रूप से फिल्म के साउंडट्रैक को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा 'फॉर योर कंसीडरेशन' (FYC) कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत फिल्म के संगीतकार शाश्वत सचदेव के काम को अलग-अलग 9 प्रमुख श्रेणियों में पेश किया गया है।

DHURANDHAR THE REVENGE for your GRAMMY® consideration. Thank you for all the love. - https://t.co/huzbJe8xwS #ForYourConsideration #Grammys #RecordingAcademy #FYC @RanveerOfficial @rampalarjun @duttsanjay @ActorMadhavan #AkshayeKhanna #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62 @jiostudios #B62Studios @TSeries @JioHotstar @StarGoldIndia — B62 Studios (@B62Studios) October 9, 2026

धुरंधर: द रिवेंज (पूरा एल्बम) : बेस्ट कंपाइलेशन साउंडट्रैक फॉर विजुअल मीडिया

बेस्ट कंपाइलेशन साउंडट्रैक फॉर विजुअल मीडिया फिर से : बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया

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बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कन्हैया : बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस

इसके अलावा फिल्म के अन्य गानों जैसे 'डेस्टिनी – मन अटकेया' को बेस्ट रैप परफॉर्मेंस, 'वारी जावां' को बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और 'हम प्यार करने वाले' को बेस्ट रिमिक्स रिकॉर्डिंग श्रेणी के लिए सबमिट किया गया है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिकॉर्डिंग अकादमी में गानों को सबमिट करने का मतलब सीधे नॉमिनेशन मिलना नहीं होता है। निर्माताओं द्वारा एंट्री फीस और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद रिकॉर्डिंग अकादमी के सदस्यों द्वारा वोटिंग प्रक्रिया आयोजित की जाती है। यदि 'धुरंधर' के गानों को पर्याप्त वोट मिलते हैं, तभी वे आधिकारिक नॉमिनेशन लिस्ट में जगह बना पाएंगे।